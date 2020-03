E. E. R. | 18. mart 2020. 11:00 | Komentara: 0

KUPOVINA osnovnih životnih namirnica zasad se neće zvanično ograničavati uredbom. Postoji mogućnost da se donese preporuka da radno vreme prodavnica bude skraćeno. Ovo je u utorak , za "Novosti", potvrdio ministar trgovine Rasim Ljajić, ističući da ima dovoljno sve prehrambene robe.

- Situacija se prati i zasad nema potrebe da se ograničava kupovina osnovnih životnih namirnica, niti bi to bilo moguće, s obzirom na to da neko može da ode u više radnji da pazari - objasnio je Ljajić. - Postoje ograničenja za kupovinu maski, rukavica i ostalih dezinfekcionih sredstava, ali za namirnice, zasad, nema potrebe da se to radi.

Govoreći o mogućnosti da se skrati radno vreme prodavnica, ministar je kazao da postoje neke ideje, ali je to na lokalnim samoupravama.

- Ipak, zasad se još ništa ne zna i situacija se prati iz dana u dan - naglasio je Ljajić. - Možda će biti doneta preporuka da se skrati radno vreme radnji.

Neki trgovinski lanci su to sami uradili. Obaveštavaju potrošače da je to učinjeno u nameri da osiguraju najviši nivo higijene u svojim objektima i mole građane za razumevanje.

Ranije je ministar rekao da proces rada u trgovinama, apotekama i supermarketima mora da bude prilagođen vanrednom stanju, odnosno da u objektu ne bude više od ukupno 50 ljudi sa svim zaposlenima. Dodao je da će to kontrolisati nadležne inspekcije i policija.

Kao što su "Novosti" već pisale, u većinu apoteka sada potrošači mogu da uđu samo prema propisanoj proceduri. Obično samo nekoliko ljudi istovremeno na dovoljnoj međusobnoj udaljenosti, dok ostali čekaju napolju u redu, po dvoje. Na gotovo svakoj apoteci potrošače dočekuju zalepljeni natpisi: "Nemamo alkohol, asepsol, maske, antibakterijske maramice, denzifekcione gelove".

BEZ OGRANIČENjA ZA MUŠTERIJE