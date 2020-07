Večernje novosti | 11. jul 2020. 20:08 | Komentara: 0

- U jednom trenutku, kolega i ja smo se sklonili iza velikog stuba i čekali da prestanu da gađaju da bismo mogli da uđemo u Skupštinu. Proletelo je nekoliko kamenica i kad mi se učinilo da je bezbedno da možemo da uđemo, kolega koji je bio ispred mene krenuo je i uspeo da uđe, a ja sam u tom trenutku, slučajno, svom srećom, okrenuo pogled i video ogroman kamen koji leti ka mojoj glavi. Refleksno sam odreagovao da sklonim glavu od kamena, okliznuo sam se sa zida i pao sa četiri, pet metara visine - opisao je kolegama kako se povredio.





Apostoloviću su se na hrabrosti zahvalili ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, kao i zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

POLICAJAC Nebojša Apostolović jedan od je 118 pripadnika MUP koji su poslednjih dana zadobili povrede na protestima širom Srbije. Njemu su polomljene obe noge."Stajao sam sa kolegama na platou kod glavnog ulaza u Skupštinu. U jednom trenutku demnonstranti su srušili zaštitnu ogradu i bacili je na policajce. Počeli su da nas zasipaju kamenicama, flašama, limenkama i još nekim predmetima koji nisu mogli da se nađu tu, što znači da su očigledno doneseni sa namerom da bi se napala policija. Bilo je i oštrih predmeta", ispričao je Nebojša Apostolović pripadnicima MUP-a koji su ga posetili u Urgentnom centru.Kako je rekao, on i kolege su "bukvalno bili saterani na ivicu platoa stepeništa, gde se ulazi u Skupštinu".Kako je rekao, da nije bilo njegovih kolega, verovatno bi ostao na asfaltu. Utvrđeno je da ima višestruki prelom leve potkolenice, desnog skočnog zgloba i desne pete. Čekaju ga najmanje dve opercije.- Gledam kako oko mene lete razni predmeti, kamenje, flaše, a ja ne mogu da se pomerim. Mnogo sam zahvalan kolegama koje su mi pomogle. U nekoliko sekundi prošao mi je ceo život pred očima. To je trenutak kada vidim rulju, lete kamenice, leti sve, a vi ste nemoćni. Da sam ostao da ležim, ubili bi me - ispričao je Apostolović.