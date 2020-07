Novosti online | 11. jul 2020. 19:44 | Komentara: 0

Nakon pakleno tople, prave letnje nedelje, za sam kraj sedmice trebalo bi ipak da pripremite kišobrane jer nas sutra očekuje naglo zahlađenje.





"Naoblačenje, ponegde kratkotrajna kiša, umeren i jak severozapadni vetar i pad temperature za osam do 12 stepeni. Od ponedeljka jutra sveža, danju pretežno sunčano i postepeno toplije", navedeno je u aktuelnoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).



Glavne promene nastupiće u večernjim satima i tokom noći. Do severa i zapada Bačke i zapada Srema, a u toku noći i do ostalih severnih, centralnih i zapadnih predela Srbije i preko Beograda očekuje se prodor hladnog fronta, koji će doneti naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, osetnijim padom temperature. Uz skretanje vetra na jak severozapadni, doći će do prodora osetno svežije vazdušne mase sa severa i severozapada. Ponegde se pri prodoru hladnog fronta očekuju i olujni udari severozapadnog vetra i izraženiji pljuskovi sa grmljavinom.



- U nedelju u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije i u Beogradu biće svežije i za 15 stepeni, uz maksimalne temperature uglavnom oko 20 stepeni. Ponegde se očekuje i kiša, uglavnom ujutro i pre podne, dok se posle podne očekuje razvedravanje. Na jugu i istoku Srbije biće nešto toplije i uglavnom suvo, uz temperature oko 25 stepeni - kaže za "Alo" meteorolog Đorđe Đurić.



Srbija će se u nedelju nalaziti između snažnog anticiklona sa severozapada Evrope i nižeg vazdušnog priiska sa istoka Mediterana. Zbog toga će u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije i u Beogradu biti svežije i za 15 stepeni, uz maksimalne temperature uglavnom oko 20. podeoka. Ponegde se očekuje i kiša, uglavnom ujutro i pre podne, dok se posle podne očekuje razvedravanje. Na jugu i istoku Srbije biće nešto toplije i uglavnom suvo, uz temperature oko 25 stepeni.





U ponedeljak i dalje svežije, uglavnom pretežno sunčano, povremeno uz oblačnost, dok će na jugu i jugoistoku biti oblačnije. Maksimalna temperatura u većini predela neće biti prelaziti 25. podeok. Od utorka se očekuje sunčano i toplije, ali sa svežim jutrima, u dolinama i kotlinama sa maglom i do vikenda će biti umereno toplo i bez velikih vrućina, uz svakodnevni porast temperatura koje neće biti više od 30 stepeni.



Od vikenda tropske vrućine



Ipak, nakon zahlađenja, vikend nas uvvodi u tropski talas.



- Od vikenda još toplije. To će biti uvod u tropski talas koji nas očekuje od 20. jula i koji će potrajati nešto duže i tokom kog će temperature ponegde biti više od 35 stepeni - zaključuje Đurić.