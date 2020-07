B. RADIVOJEVIĆ | 11. jul 2020. 08:05 | Komentara: 0

NAJCRNjI dan za Srbiju od početka epidemije - 18 ljudi je umrlo u poslednja 24 sata, još 386 ih je pozitivno na virus korona, a broj obolelih na respiratorima povećan je na 130.

Sa ovom crnom statistikom nadmašili smo juče sve dosadašnje rekorde po broju žrtava, koji na dnevnom nivou dosad nisu prelazili 13 umrlih, i stigli do ukupno 370 izgubljenih života od početka epidemije.

U vreme kada bismo, da nije bilo naglog opuštanja, registrovali sporadične slučajeve infekcije, opasno se približavamo najgorim parametrima koje smo imali u jeku epidemije. Po broju obolelih na respiratorima najteži je bio 12. april, sa 146 pacijenata koji nisu mogli da dišu samostalno, a po broju novozaraženih 16. april, sa 445 pozitivnih.

U bolnicama više nema mesta, a najveći strah lekara iz kovid-centara je da će doći u situaciju da moraju da biraju koga će da leče, kao što se događalo u Lombardiji u jeku epidemije.

NAJVEĆI UDAR NA ČETIRI GRADA EPIDEMIJA je najteža u Beogradu, Šapcu, Kragujevcu i Novom Pazaru. Drastično povećanje broja inficiranih registruje se u celom regionu, a ni ostatak sveta nije izuzetak. U Hrvatskoj je za dan prijavljeno još 116 pozitivnih na virus, u BiH još 310, Severnoj Makedoniji - 166, a u Crnoj Gori 59.

Svi kapaciteti kovid-bolnica u Beogradu su popunjeni. Noć je, potvrđuju lekari, bila kao u najtežem horor filmu, a glavni problem - gde naći mesto za novoobolele koji su pristizali. Putevi su noćas vodili van Beograda, ka Požarevcu, Smederevu, Mladenovcu... Saniteti nisu pravili pauzu.

- Više desetina pacijenata zbrinuto je tokom noći u bolnicama koje su najbliže Beogradu - kaže dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja. - Sve radimo kako bismo pronašli nove kapacitete. Ako i dalje budemo imali ovoliki broj zaraženih, zdravstveni sistem će biti u problemu.

Virus u zamahu, kako je juče na vanrednoj konferenciji za medije rekla premijerka Ana Brnabić, najbrže bi zaustavilo uvođenje zabrane kretanja, bar tokom vikenda.

- Ne može tako da se živi, jer će ova borba trajati dugo. Zato nam je neophodna velika disciplina - rekla je premijerka. - Ali ako se situacija bude dodatno pogoršavala, nećemo prezati ni od čega da sačuvamo živote, pa ni od uvođenja policijskog sata.

Da je epidemiološka situacija sve teža, potvrde stižu sa svih strana. U šest kovid-bolnica u prestonici slobodan krevet ne može da se nađe dok nekog ne otpuste. U "Banjici" je 310 obolelih od kovida, u Infektivnoj klinici oko 100. "Mišović" i "Zemun" sa po 400 kreveta su puni, kao i "Bežanijska kosa", koja raspolaže sa 340 kreveta. Mnogi unose pomoćne ležajeve.

- Mi u Beogradu dnevno imamo od 150 do 200 novih pacijenata sa kovidom koji moraju u bolnicu, a 10 odsto njih mora u intenzivnu negu - kaže dr Goran Stevanović, direktor Infektivne klinike KCS. - Lečenje u ovom piku traje duže nego u prvom, i dnevno uspevamo da otpustimo od 60 do 70 pacijenata. To znači da nam svakog dana u Beogradu nedostaje 100 postelja za obolele od kovida.

Ministar Zlatibor Lončar sa direktorima kovid-bolnica



U KBC "Zemun", koji je i u prvom naletu korone bio kovid-bolnica, popunjeno je svih šest intenzivnih nega, sa respiratorima i aparatima za kiseonik.

- Ovaj talas virusa je za oko 20 odsto jači po intenzitetu od prethodnog - kaže dr Dragoš Stojanović, direktor KBC "Zemun". - Klinička slika se razvija vrlo brzo i postaje veoma teška. I mladi koji nemaju druge bolesti dobijaju obostrane upale pluća i veoma brzo postaju kandidati za kiseonik. Mi smo ranije jedan dozer kiseonika od 10 tona trošili za sedam dana, a sad ga trošimo za tri i po. Ta potrošnja kiseonika je značajan pokazatelj da je klinička slika kovida sada teža.

Isti utisak imaju i u smederevskoj Opštoj bolnici "Sveti Luka", gde je do juče u podne hospitalizovano 120 pacijenata, što je gotovo duplo više u odnosu na dan ranije.

- Oko 90 obolelih je iz drugih gradova - kaže v. d. direktora Nenad Đorđević. - Na respiratoru je sedam pacijenata, a mi u ovom trenutku imamo jedva još desetak slobodnih mesta.

Ortopedija na Banjici već krcata

Gde će se narednih dana smeštati oboleli, juče je razmatrano na sastanku direktora kovid-bolnica sa ministrom Lončarom. Mnogo prostora za manevre nema, jer dodatne kapacitete treba pronaći tamo gde postoje razvodi kiseonika i gde mogu da se ubace respiratori. Najveći problem je zbrinjavanje obolelih sa najtežom slikom. Lakši pacijenti mogu i u privremene bolnice.

- Bolnica u Šapcu primaće više kovid-pacijenata, a ona u Čačku postaje kovid-centar - kaže ministar Lončar. - I u Čačku i u Šapcu ostaće samo po jedan deo za urgentnu medicinu, a sve ostale kapacitete uzimamo za kovid. Deo pacijenata iz bolnice u Čačku, koji nisu kovid-pozitivni, prebacujemo u Vojnomedicinsku akademiju. Ova vojna ustanova sa Kliničkim centrom Srbije radi kao urgentni centar.

Privremene bolnice koje će zbrinjavati lakše pacijente sa kovidom otvaraju se u Kragujevcu, Nišu i "Čigoti" na Zlatiboru.

Nije, međutim, samo prostor problem. Za pacijente pred kraj lečenja od kovida, i one sa lakšim simptomima, opet mogu da se otvore sportske i sajamske hale, ali zdravstvo se u ovoj situaciji bori i sa nedostatkom kadra zbog ogromnog broja hospitalizovanih pacijenata.

Pacijenti iz Beograda se zbrinjavaju u Smederevu, Požarevcu i drugim gradovima

- Čak i da otvorimo nove bolnice nećemo imati zdravstvene radnike, blizu smo toga da pređemo crvenu liniju, posle koje, bojim se, neće biti povratka - kaže Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo. - Od početka epidemije jučerašnji dan bio je najgori u Vojvodini, jer nam je od kovida umrlo četvoro ljudi, što je najveći broj umrlih u jednom danu od početka epidemije.

I kovid-centri u Vojvodini su gotovo puni, a juče je potvrđeno još 138 slučajeva infekcije, što je dosad najveći broj pozitivnih.

- Dopola je popunjena četvrta kovid-zgrada u KC Vojvodne, kovid-odeljenje bolnice u Vrbasu je puno, a i u Pančevu su, takođe, puni kapaciteti - kaže Gojković. - Mi sada od jedne nesigurne epidemiološke situacije imamo izrazito nepovoljnu.

Ministar Lončar kaže da će za kovid morati da se otvara još kapaciteta, da se tu zbrinjavaju pozitivni na koronu koji još nekoliko dana moraju da budu pod lekarskim nadzorom.

- Takođe na taj način sprečavamo dalje širenje virusa - kaže ministar Lončar. - Ali ostaje nam sve manje mesta za lečenje pacijenata sa drugim bolestima, koje i u ovoj situaciji moramo da zbrinjavamo, i to je već sad ozbiljan problem.

Vrbas







BORBA PROTIV KORONE JE PRIORITET

SRBIJA ima 3.639 obolelih od kovida u aktivnoj fazi bolesti, a za poslednja 24 sata na virus je testirano još 8.649 građana.

- Zabrinjavajući broj pozitivnih je posledica neodgovornosti u prethodnih pet-šest dana, a epidemiološke posledice protesta od pre tri dana osetićemo u naredna tri-četiri - rekla je premijerka Ana Brnabić. - Protesti su za mene samo skupovi neodgovornog ponašanja, s najvećim epidemiološkim rizikom, i nema dileme da ćemo mnoge od učesnika, njihove majke, očeve i druge članove porodica videti za nekoliko dana u bolnicama. Ne ostaje mi ništa nego da preklinjem da se svi pojedinačno pridržavamo protivepidemijskih mera. Za politiku, nezadovoljstva, frustracije i proteste ima vremena, ali za borbu protiv korone nema.