Novosti online | 09. jul 2020. 08:39 | Komentara: 0

Član Kriznog štaba Vlade Srbije za suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19, Predrag Kon, poručio je da bi svoje mesto u tom telu ustupio svom profesoru Zoranu Radovanoviću.



Na svom Fejsbuk profilu Kon je napisao sledeće:



- Povodom zahteva sa protesta... Sa velikim zadovoljstvom ustupam svoju ugodnu fotelju u "nepolitizovanom" Kriznom štabu za rukovođenje pandemijom mom uvaženom i "neostrašćenom" profesoru Radovanoviću da dalje rukovodi sa Covid 19 do 2022. godine. Sa zadovoljstvom ću mu pomagati kao što je i on meni sada, bez ijedne negativne emocije, naprotiv. Do sticanja okolnosti u kojima će se to sprovesti tehnički ću raditi svoj posao. Ovo izjavljujem sa najboljim željama i namerama. Svako dobro!