PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u Beogradu, a možda i u celoj Srbiji, biti uveden policijski čas od petka popodne, pa sve do ponedeljka u ranim jutarnjim časovima.Ovu odluku trebalo bi da donese Krizni štab za borbu protiv Covid-19, u kojem se nalaze medicinski stručnjaci, a koji predvodi premijerka Ana Brnabić.Razlozi za ovu odluku su dramatično povećan broj obolelih, preminulih, kao i pacijenata na respiratorima. Međutim, veoma važnu ulogu imalo je i povećanje odnosa broja novozaraženih u odnosu na broj testiranih, odnosno tzv. Konov koeficijent.Takvo ime je dobio pošto je na ovu brojku prvi pažnju skrenuo upravo dr Predrag Kon, još u aprilu kada smo mislili da smo na vrhuncu epidemije. On je tada obelodanio da ćemo moći da razmišljamo o ukidanju restriktivnih mera, kao i policijskog časa, kada koeficijent padne ispod pet odsto.U jednom trenutku, kako stoji u zvaničnim statistikama, imali smo čak 61,36 odsto zaraženih u odnosu na broj testiranih (kada je bilo znatno manje testiranja nego sada). Ta rekordna brojka zabeležena je još 24. marta, dok je u špicu prvog talasa Konov koeficijent bio najviši 14. aprila (16,84%).U poslednjih sedam dana, od početka jula, Konov koeficijent nije se spuštao ispod tri odsto, dok je rekordnu vrednost zabeležio 5. jula kada je iznosio čak šest odsto. Tada je testirano 5.030 ljudi, od kojih je njih 302 bilo pozitivno.- Da bi se počelo sa ublažavanjem restriktivnih mera, odnosno ukidanjem vanrednog stanja, potrebno je da od svih testiranih bude samo pet odsto obolelih, to je glavni uslov - objasnio je sredinom aprila dr Predrag Kon.Sredinom maja ova brojka je otišla ispod jedan odsto i tada se činilo da je epidemija koronavirusa u Srbiji pri kraju.- Kada koeficijent padne ispod jedan, to je momenat kada ću da kažem da i stariji mogu da koriste gradski prevoz uz zaštitnu opremu - rekao je tada Kon.Međutim, kada je brojka počela da raste, naši stručnjaci su jasno i glasno rekli da bi nove restriktivne mere mogle da budu uvedene ako koeficijent ode iznad dva ili tri odsto.U Srbiji za 24 sata primljeno 227 pacijenata sa upalom pluća, a trenutno je njih 4.000 u bolnici zbog korone.(Blic)