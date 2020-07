Novosti online | 06. jul 2020. 13:34 |

Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas poljsku vojnu bolnicu u Novom Pazaru. Tokom posete uručio je novopazarskom zdravstvu donaciju u vidu zaštitne medicinske opreme u kojoj je 5.000 pari rukavica, 5.000 maski i 1.000 zaštitnih odela.





Posle obilaska poljske vojne bolnice, ministar Vulin istakao je da je Vojska Srbije izvršila naređenje vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, da je postavila poljsku bolnicu i uradila apsolutno sve što je potrebno „da bi se građani Novog Pazara, Sjenice, Tutina, čitavog ovog kraja, osećali sigurno i da bi dobili odgovarajuću zdravstvenu zaštitu“.





- U ovom trenutku ovde se nalazi 40 pripadnika Ministarstva odbrane, našeg vojnog saniteta. Oni su iz Novog Sada, Niša, Kragujevca, Beograda. Svi su visoko motivisani, svi daju sve od sebe i niko od njih ne razmišlja o tome kome daje pomoć, već samo da li je pomoć potrebna. Veoma sam zahvalan svim pripadnicima novopazarske bolnice i pripadnicima Ministarstva zdravlja na ogromnoj podršci i pomoći, zato što kao jedan tim, kao jedna duša, možemo da pomognemo svim građanima Novog Pazara i svim građanima Srbije - rekao je ministar Vulin i dodao da može da razume svaku kritiku, da može da prihvati da nešto treba bolje, da nečeg treba više, da nešto treba brže, ali da apsolutno odbija „kao najgoru i najgnusniju laž da se o bilo kom građaninu Srbije različito vodi računa zbog njegove vere ili nacije“.





- Svi ljudi koji žive u Srbiji zaslužuju podjednako pažnju i podjednako poštovanje i dok Aleksandar Vučić vodi Republiku Srbiju tako će i biti. Svi pripadnici Vojske Srbije su na raspolaganju svim građanima Srbije i, kao što vidite, niko od njih nije oklevao da napusti svoju porodicu i posao i da dođe tamo gde je najteže. Srbija može da bude ponosna na pripadnike Ministarstva odbrane, da bude sigurna, bezbedna, da zna da o njoj ima ko da brine. Vojska Srbije će nastaviti da vodi računa o svim građanima Novog Pazara dokle god nadležne lokalne vlasti smatraju da je to potrebno. Bićemo u Sjenici, u Tutinu, bićemo gde god nas pozovu i gde god je pomoć potrebna. Zato smo tu - naglasio je ministar odbrane.





Prema rečima komandanta poljske vojne bolnice potpukovnika dr Predraga Krstića juče je formirana i započela sa radom u punom kapacitetu poljska vojna bolnica predviđena za smeštaj i lečenje srednje teško obolelih kovid pacijenata, čiji je kapacitet 110 kreveta, sa mogućnošću proširenja do 170 kreveta.











- U ovom trenutku u bolnici imamo 45 obolelih, od kojih je osam na kiseoničkoj terapiji. U potpunosti je uspostavljena saradnja sa lokalnim strukturama, direktorom Zdravstvenog centra Novi Pazar, kao i saradnja u oblasti logistike sa Drugom brigadom kopnene vojske – naglasio je potpukovnik Krstić.

Ministar odbrane sastao se sa koordinatorom Opšte bolnice Novi Pazar dr Mirsadom Đerlekom koji je naglasio da je pre 10 dana u Novom Pazaru počeo nagli porast zaraženih pacijenata virusom Kovid 19.





- Mi se prvi put susrećemo sa ovakvom situacijom gde je veliki broj ljudi odjednom došao da traži pomoć i trebalo je odgovoriti tome. Za to smo bili nespremni, jer smo u prvom talasu bili pošteđeni na neki način. Ono što mogu da pohvalim je da smo imali dobru prognozu da će se to desiti. Znajući da će se kapaciteti bolnice brzo popuniti, od predsednika države i ministra odbrane zatražio sam vojnu bolnicu. Samo sinoć je kod nas došlo 100 ljudi, bolnica je bila puna i ne znam šta bi mi radili da nije bilo Vojske Srbije – naglasio je dr Đerlek izražavajući zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Vojsci Srbije, “jer bi samo sinoć imali na desetine ljudi čiji bi životi bili ugroženi da nismo imali alternativu u vidu ove potpuno opremljene vojne bolnice u Novom Pazaru”.





Prema njegovim rečima, uz sanitetsku opremu i materijal, veoma je dragocena i edukuacija i prenošenje iskustava pripadnika vojnog zdravstva koji su angažovani u poljskoj bolnici.