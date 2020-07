Novosti online | 06. jul 2020. 11:42 | Komentara: 0

Godinama proklinjem Vladicu što mi je zverski silovao i ubio Anđelinu (3). Dete mi je umrlo u najgorim mukama. Posle toga poginuo mi je brat, umrla mi je majka. Bila sam na ivici živaca, umalo sam skrenula s uma. Molila sam Boga da mi barem vrati dete, a onda se prošle godine desilo nešto čudno. Pojavile su se rode kod moje kuće. To je bio znak da će mi se posle svega ipak nešto lepo desiti i pre četiri meseca rodila sam Dušana, priča Danijela Stefanović iz Vratarnice, kojoj je komšija Vladica Rajković pre tačno četiri godine brutalno ubio ćerkicu.

- Međutim, sud mu je dao 40 godina, jer je zakon takav i na tome je ostalo. Neposredno posle sahrane mnogi su nam obećavali pomoć, ali osim fondacije "Tijana Jurić", koja je platila Anđelinin spomenik, niko se više nije javljao. Valjda je to u ljudskoj prirodi da se zlo brzo zaboravi... Ostala sam da živim sama s ocem. Preživljavamo od socijalne pomoći i poljoprivrede, ali sada imamo snage i volje da se borimo dalje uz malog Dušana - ispričala je majka svirepo ubijene devojčice.





Monstrum se na suđenju pravdao da se ne seća ubistva male Anđeline jer je bio pijan. Nakon što je na psihijatrijskom veštačenju utvrđeno da je bio uračunljiv, osuden je na maksimalnih 40 godina robije.





(Informer)



Danijela kaže da joj je Dušan pružio snagu i volju za životom, ali tuga i bol za Andelinom i dalje ne prestaju i svakodnevno je razdiru, a kaže da devojčicu često sanja.Ona tvrdi da bi jedina pravedna kazna za Vladicu bila smrt.Inače, život u Vratarnici teče dalje iako je uspomena na stravičan zločin još u živom sećanju meštana. Bilo je u početku inicijative da se Vladica proglasi nepoželjnim i da mu se zabrani povratak u selo ako živ dočeka kraj robije. Roditelji su ga se odricali, ali meštani kažu da ga otac ipak povremeno obilazi u zatvoru "Nova skela" kod Beograda i nosi mu odeću i hranu.Čini se da je dosledan ostao samo Vladičin brat Perica, koji ga se prvi odrekao. Perica je posle zločina izjavio da "treba ubiti skota, jer je dve porodice zavio u crno". Danas se javlja Stefanovićima i, kako kažu meštani, voljan je da im pomogne.Podsetimo, mala Anđelina je 10. jula 2016. otišla u komšiluk na rodendan svoje vršnjakinje, a tamo se zadesio i rođak domaćina Vladica Rajković. Niko nije ni slutio kakve grozote mu se motaju po glavi dok se na slavlju igrao sa decom. U sumrak izašao je sa rođendana i krišom poveo sa sobom malu Anđelinu. Posle jednog sata gosti su primetili da nema ni Vladice ni male Anđeline, ali on se ubrzo potom vratio na žurku. Kad su ga pitali gde je Anđelina, on je tvrdio da ne zna šta se desilo s njom i da je išao kući da se presvuče.Ljudi mu nisu poverovali, pa je umalo linčovan kad su svi shvatili da je samo on mogao da otme dete. Manijak je, međutim, iste večeri u policiji priznao da je odveo dete nedaleko od sela, gde ju je silovao i dokrajčio, razbivši joj glavu kamenom.Policajci koji su pronašli unakaženo telo devojčice nisu mogli da zadrže suze.Tokom istrage otkriveno je da je Vladica mesec dana ranije ubio i svoju komšinicu Draganu Stanković (47), kod koje je nadničio i dugovao joj novac. Nakon što ju je ubio, opljačkao ju je, a telo je umotao u tepih i kolicima ga odvezao do Timoka, gde ga je bacio u reku. Policija ga je za to sumnjičila i pre ubistva male Andeline, ali Vladica je tada uspešno prošao na poligrafu, pa je pušten na slobodu.