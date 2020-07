Novosti onlajn | 05. jul 2020. 10:23 | Komentara: 0

Do 2. jula u Opštoj bolnici u Novom Pazaru preminulo je od korona virusa 35 ljudi iz ovog grada i 11 iz Tutina, rekao je ministar Rasim Ljajić

DO 2. jula u Opštoj bolnici u Novom Pazaru preminulo je od korona virusa 35 ljudi iz ovog grada i 11 iz Tutina, rekao je ministar Rasim Ljajić u jutarnjem programu TV Prva.- Među tih 46 ljudi bilo je 10 koji su imali negativan PCR test, ali su lekari napisali da se sumnja na korona virus i oni su uračunati u taj broj. Možda je neko preminuo kod kuće od kovida, ali takvi slučajevi nisu uračunati u ovaj broj - naveo je Ljajić.Dnevno oko 250 ljudi dođe na preglede u kovid ambulante u ovim mestima. Juče je bio samo jedan transfer pacijenta u Kragujevac.- Vrlo brzo će nam KC Kragujevac dostaviti podatke o broju umrlih - rekao je Ljajić.U Sjenici je jedan broj lekara zaražen korona virusom, otkrio je ministar. U Novom Pazaru je 20 lekara bilo zaraženo korona virusom. Ostali smo u deficitu sa kadrovima, napomenuo je on i rekao da se nada da će se sve u narednih nekoliko dana stabilizovati, rekao je Ljajić odgovarajući na pitanje da postoji sumnja da su neki lekari otišli na bolovanje iako nisu bolesni.- Ako lekari mnogo energije troše da demantuju svašta, to odvlači energiju sa lečenja ljudi - napomenuo je Rasim Ljajić. - Ja znam 50 ljudi koji su zaraženi.Ljajić je rekao da je oko 16 tona različite vrste opreme dopremljeno iz Turske.Prema njegovim rečima, njegov dobar prijatelj iz Tutina je preminuo.- Imao je negativna tri PCR testa u Novom Pazaru, Tutinu i Beogradu, nikada antibiotik nije popio i nije bio bolestan, zvanično nije preminuo od kovida, ali sigurno jeste. Vidite da tu postoji prostor za manipulacije brojkama - kaže Ljajić.