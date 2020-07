Novosti onlajn | 05. jul 2020. 10:06 | Komentara: 0

NAJKONTROVERZNIJI član kriznog štaba kaže da se u Srbiji možda pojavio novi virus koji napada mlade, a takođe je i pričao kako su pronalasku vakcine najbliži naučnici sa Oksforda.Iznenađuje da u poslednjih nekoliko dana imamo veliki broj mladih ljudi koji se razbolevaju i imaju obostranu upalu pluća, a imamo i neočekivano visoku smrtnost. Za svega 48 sati umrlo je čak 17 ljudi. Postoji nekoliko različitih mogućnosti - ili se korona virus sada javlja u kombinaciji sa gripom, ili smo ponovo dobili onaj virulentniji virus iz Italije i Švajcarske, ili je to sasvim neki drugi virus, kaže prof. dr Branimir Nestorović, pulmolog i načelnik odeljenja za alergologiju i pulmologiju Dečje klinike u Tiršovoj.Ovaj, po mišljenju mnogih najkontroverzniji član kriznog štaba, priča o novim žarištima, ulozi Bila Gejtsa u epidemiji korona virusa, ali i o tome zašto bi njegova koleginica u kriznom štabu, dr Darija Kisić Tepavčević, bila bolji ministar zdravlja od njega.- Mi sada nismo u ozbiljnoj situaciji, ali jeste interesantno da je toliki broj ljudi u prethodnom periodu preminuo. Ministarstvo zdravlja bi trebalo da oformi grupu i zajedno sa patolozima analizira šta se desilo, od čega su ti ljudi umrli.- Očekivali smo da će biti zaraženih kada sve otključamo i skinemo mere. Mnogo i testiramo, pa je normalno da imamo mnogo zaraženih. Nismo imali sreće ni s vremenom, jer smo do pre nekoliko dana imali prilično niske temperature za ovaj period godine.Foto: PrintskrinProfesor Nestorović ističe kada bi moglo doći do smirivanja žarišta u Srbiji:- Ako je ovo što se sada dešava u Novom Pazaru, Tutinu i na drugim mestima ista pojava kao što je bila u prethodnom periodu, onda bi ova žarišta trebalo da se ugase od momenta kada se pojave za, otprilike, deset dana. To znači da bi za oko pet dana trebalo da se smiri Novi Pazar. U Vranju je, sa druge strane, drugačija situacija. Tamo zbog brojnih fabrika sve vreme tinja korona, ali bi i tamo za nekoliko dana trebalo da se smiri situacija. Do sredine jula, najkasnije do kraja, trebalo bi da imamo samo sporadične slučajeve.Ipak, kako kaže trenutna situacija ne može da ugrozi zdravstveni sistem:- Ovo nije za nas ugrožavajuća situacija, niti može da ugrozi zdravstveni sistem. Mi smo na vrhuncu imali 160 ljudi na respiratoru, a oko 6.000 ljudi je hospitalizovano. Sada imamo 1.300 hospitalizovanih i oko 80 ljudi na respiratoru. Ne bi valjalo da sve kapacitete vratimo na kovid, jer šta ćemo sa onim drugim pacijentima koji treba da se leče?!Komentariše i pronalazak vakcine protiv virusa korona. Kako kaže, ovom cilju su najbliži naučnici sa Oksfoda.- Najbliži tome su naučnici sa Oksforda. Rusi i Kinezi stalno nešto najavljuju, ali je Oksford najbliži. Vakcina koju pravi firma Bila Gejtsa je baš bedna. Entoni Fauči, vodeći američki stručnjak za zarazne bolesti, rekao je da je slabo efikasna, tek 70 odsto, a da ima mnogo neželjenih efekata. U svakom slučaju, u toku je trka za vakcinu. Čudna je Gejtsova izjava kako se čeka da dođe posebno opasan svinjski grip. Interesne grupe već dugo prave grip i pandemije. Pogledajte samo, 2003. imali smo SARS, 2005. ptičji grip, 2007. imali smo ebolu, 2009. svinjski grip, pa ponovo ebolu, SARS i 2019. koronu. A cilj je, naravno, ekonomski, da bi se prodavali lekovi.Osvrnuo se i na Putinov stav da virus korona nije nastao u laboratoriji:- Ovaj virus je interesantan jer je visoko infektivan. On nije mnogo opasan, Šveđani su pre neki dan saopštili da je smrtnost 0,1 odsto, a SAD da je kod njih 0,26 odsto. U ovom trenutku 99 odsto zaraženih na svetu ima blagu kliničku sliku. Međutim, on može da zarazi veliki broj ljudi, a onda je svakako i smrtnost velika. Što se Putina tiče, on je imao svoje interese kada je to rekao.Foto: PrintskrinOd početka epidemije smo imali manje od 100 zaraženih mališana i nijedno nije bilo na kiseoniku i nije imalo težu kliničku sliku:- Istraživanja su pokazala da oni koji nemaju simptome ne prenose bolest, kao i da se deca praktično ne razbolevaju. Od početka epidemije smo imali manje od 100 zaraženih mališana i nijedno nije bilo na kiseoniku i nije imalo težu kliničku sliku. Što se tiče uticaja korona virusa na testise, to ćemo još da vidimo. To su neka istraživanja koja su radili Kinezi i Japanci.Nestorović ističe i da nikada nije razmišljao o tome da podnese ostavku, i pored mnogobrojnih kritika na račun njegovih stavova:- Ne bi ni bilo dobro da svi imamo isto mišljenje, jer ako svi isto mislimo, onda je dovoljan samo jedan član. Uvek kažem ono što mislim. S tim što, kao i svi, nekada pogrešno mislim. Ali sve što kažem, kažem na osnovu nekih istraživanja.Ističe i da mu predsednik Vučić nikada nije zamerio što je imao drugačije mišljenje od kriznog štaba, kao i da se dešavalo da mu nude novac za uoznavanje sa predsednikom:- Nikada. Uvek je saslušao moje mišljenje. Nekada se nije slagao, ali je uvek iskazivao poštovanje. Nudili su mi pare. Prilazili su mi ljudi na ulici i tražili da posredujem. Bilo je i onih koji nisu hteli uslugu, već su imali neku ideju za biznis. Naravno, tako nešto nikada nisam uradio, to ne dolazi u obzir, to nije moja priča i nije moj posao.Foto: PrintskrinKomentariše i navode da će dr Darija Kisić Tepavčević u novoj vladi biti ministar zdravlja:- Mislim da je ona dobar kandidat. Ona je kompletan lekar. Darija je bila odličan student i ima besprekornu karijeru na fakultetu. Pisala je radove, učestvovala na seminarima i radila na obrazovanju. Volim da vidim da dobri studenti budu na najvišim pozicijama. Zanimljivo je, iako možda ne deluje tako u javnosti, da su se naša mišljenja najčešće podudarala na sednicama kriznog štaba. Ipak, najviše bih voleo da ministarka zdravlja bude Dana Grujičić. Ona je moj favorit za sve. Energična je, operativna, odličan lekar i ima integritet.On, kako kaže, ne bi bio dobar ministar:- Ne bih bio dobar ministar, meni bi to uništilo život. (smeh) Više volim neke druge stvari. Sada ponovi učim da sviram gitaru. Preko 30 godina nisam svirao. Vratio sam se na bluz i brzo kapiram. Čekam i motor da mi stigne iz Amerike. Volim sporu vožnju i vetar u kosi. Ne bih mogao kao ministar da vozim motor i sviram gitaru, ne bi bilo u redu.(Kurir)