Sjeničanin Davud Mesić (66), koji godinama živi i radi u Nemačkoj, prošle nedelje je sigurne smrti spasao dečaka (4) koji je upao u reku kod hidroelektrane i tako postao heroj gradića Burgaua na jugu Nemačke.





Šef je rekao da je dete mrtvo, puls nije imalo, srce mu nije kucalo, a oči su mu bile potpuno zatvorene i modre. Bilo je hladno kao led. Kako navodi naš sagovornik, odlučio je da sam reanimira mališana.





Kako su nemački mediji preneli, istragom je utvrđeno da je četvorogodišnjak upao u reku Mindel dok se igrao na obali. Očevici nesreće su pozvali policiju, a mališan se pukom srećom zaustavio trideset metara dalje, u hidroelektrani, koju je baš tada čistio Davud Mesić. Nemačka policija u zvaničnom saopštenju istakla je da mališan život duguje Mesiću i njegovom šefu.





Mesić je ispričao da je sa svojim šefom čistio dve manje centrale kada je primetio najpre dečje papuče i igračke.- Otišli smo u Burgau, u kome se nalaze dve manje centrale, kako bismo ih pregledali i očistili. Došao sam do rešetke i ugledao papučice i nekoliko igračaka, ali ne i dete, jer je ono bilo u mutnoj vodi, na metar i po dubine - priča hrabri Mesić i dodaje:- Kada je šef uključio hidraulično čišćenje, izvirilo je nešto što je izgledalo kao lutka, pa je on ugasio mašinu i metlom gurnuo telo. U tom momentu smo videli ručicu, pa sam kleknuo i izvukao detence na platformu.- Masirao sam mu srce i davao veštačko disanje puna dva minuta. Odjednom je oživeo! Otvorio je okice, pogledao me i vrisnuo. Ubrzo je stigao i helikopter sa policijom i Hitnom pomoći, pa sam im predao dečaka - priča Sjeničanin i dodaje da su lekari kasnije pitali da li mu je prvu pomoć pružila stručna osoba, lekar.- Obradovao sam se kada su mu rekli da je mališan dobro i da nema ozbiljnije zdravstvene posledice. Meni je trebalo nekoliko dana da se posle svega smirim i dođem sebi - kaže Mesić, o čijem su herojskom podvigu pisali i nemački mediji.On naglašava da su mu roditelji dečaka zahvalni što mu je spasao život. - U kontaktu sam s porodicom deteta. Rekli su mi da se ono dobro oseća, a roditelji su još uvek u šoku i pod stresom. Oni su mi, naravno, zahvalili - kaže sagovornik.