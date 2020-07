Novosti onlajn | 04. jul 2020. 13:31 | Komentara: 0

PULMOLOG dr Branimir Nestorović izjavio je da lek remdesivir nije efikasan u lečenju korone i da je iznenađen što ga je EU odobrila, ocenjujući da tu nije reč o medicini, već uticajima, kao i da se „na kraju priče uvek dođe do Bila Gejtsa“. Ukazao je i da sada više oboljevaju mladi, što pokreće pitanje da li je reč o novom virusu.Nestorović je, gostujući na Prvoj televiziji, rekao da je sada mnogo mladih koji imaju upalu pluća, što nije bio slučaj pre tri meseca i da deluje kao da je reč o novoj vrsti virusa korona.- Prema jednoj velikoj studiji pojavila se nova verzija virusa koja može da zarazi više ljudi, ali po posledicama navodno nije jača od prethodne verzije. Pre jedno mesec dana pojavio se virus D koji ima povećano prenošenje, a da li je ozbiljnije od prethodnog, tu postoje sporenja. Mi smo završili epidemiju 1. maja i do 1. juna se praktično ništa nije događalo. Onda je u junu krenuo novi talas koji ne izgleda kao prvi. Nisu toliko ugroženi stari ljudi. Meni ne liči na isti virus - konstatovao je dr Nestorović, napominjući da ta teza, međutim, još nije potvrđena.Prema njegovim rečima, pojava novih simptoma podudarila se sa dolaskom ljudi iz Švajcarske i Italije koji su verovatno to doneli.Dr Nestorović je rekao i da je remdesivir jako malo efikasan i da nije dao neke rezultate.- Ja bih bio protiv da se to kod nas nabavlja. Iznenadio sam se što ga je EU prihvatila i odobrila. Sećate se kampanje protiv hidroksihlorokina? On košta pet evra, a remdesivir oko 930. Ovo više nije priča o medicini već o uticajima, na kraju te priče uvek se dođe do Bila Gejtsa. Donald Tramp je rekao da neće uzeti remdesivir, zbog čega ne govori sa svojim glavnim epidemiologom Entonijem Faučijem. Kod njih vakcina slabo ide, efikasnost je jako mala i sumnjaju da će je napraviti - rekao je Nestorović.On je, takođe, ukazao i da test na antitela nije mnogo pouzdan.- Nemojte da se sekirate ako ih nemate. Izgleda da kontakt sa decom dovodi do stvaranja imuniteta. U Italiji je preminuo samo jedan pedijatar u prethodnom periodu, ali on je bio star, imao je više od 70 godina - naveo je doktor Nestorović.