U poslednje vreme često možemo da vidimo kako ljudi na ulicama masku nose na podlaktici, pri čemu je deo koji se stavlja na lice prilepljen za ruku, a zatim je nakon kraćeg vremena ponovo stave.





Opasno je raditi to po samoj logici stvari", kaže naš istaknuti virusolog dr Ana Gligić koja izričito tvrdi:





"Kada se skine maska, ne sme se ponovo stavljati. Ukoliko se to uradi, virus bez kapljica ima otvoren put do nas. Ne sme se maska dva puta uzeti bez sterilizacije, iskuvavanja ili peglanja".





Dr Gligić napominje da se pre upotrebe maski moraju prati ruke.





"Maske su propusne za virus jer su njegove čestice mnogo manje od čestica materijala od kojeg je izrađena maska koja nas zapravo štiti od kapljičnog prenosa virusa, odnosno kašljanja ili kijanja".





Lična odgovornost je najvažnija, budi odgovoran prema sebi i prema drugima.





Kada se maska nosi na podlaktici, one mogu doći u dodir sa česticama raznih bakterija i virusa, a ne samo korona virusa, a pored toga mogu doći i u kontakt sa znojem koji narušava efikasnost ovog zaštitnog sredstva (napomenula je to dr Tereza Marej Amato, direktorka Urgentne medicine "Long Island Jewish Forest Hills"). Nemali broj ljudi nakon što skine masku, odlaže je u kesu, džep ili torbu, a onda je bez dezinfekcije iznova koristi verovatno rukovodeći se time da je on samo koristi i da lični predmeti koje upotreblja nisu rizični.





Dr Gligić koja je bila šef laboratorije u vreme epidemije velikih boginja, variola vere, 1972. godine u Beogradu, ističe da je upotreba rukavica pozitivna ne samo zato što nas one štite od virusa već i zato što ćemo teže sa njima dodirivati lice nego što to činimo golim rukama.





