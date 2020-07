Novosti online | 02. jul 2020. 19:57 |

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je u intervjuu za RTS da je 82,5 odsto zaraženih korona virusom iz Beograda. Najavljuje da će noćni klubovi i kafići biti zatvoreni od 23.00 do 6.00, a od ponedeljka će se naplaćivati kazne za nenošenje maske u prevozu. Ako situacija ne bude pod kontrolom, zatvorićemo Beograd, kazao je Vučić.

Vučić je prvobitno najavio da će biti zatvoreni i studentski domovi, te da će studenti morati da se vrate svojim kućama. Međutim, pronađeno je rešenje i postignut je dogovor studenata i predsednika o čemu više možete da pročitate KLIKOM OVDE

Predsednik je, gostujući na Radio-televiziji Srbije, rekao da je trenutno najgora situacija sa korona virusom u Beogradu dok je sve ostalo, kaže, neuporedivo jednostavnije.

Mirsad Đerlek je pre četiri dana izgubio majku, ali je došao da se bori za ljude. Ništa me nije pogodilo kao Novi Pazar. Nijedan predsednik od 1945. nije bio u Pazaru koliko ja. Izvinjavamo se što nismo uspeli da popravimo sve što je uništavano 75 godina.









FUDBALERI NISU BILI NA TRIBINAMA





Nisu fudbaleri bili na tribinama - rekao je Vučić o igračima Crvene zvezde koji su bili zaraženi koronom.









O KORONI I IZBORIMA





- Vi me mrtvi ozbiljni pitate za ljude koji su rekli da je Refat Suljović izgubio celu porodicu - rekao je Vučić. - Šta hoćete da mi kažete, da sam rekao da neko nije umro od korone, a da on jeste umro?









- Razgovaraćemo i sa SPS i sa Aleksandrom Šapićem. Parlament će biti konstituisan u zakonskom roku. Kada RIK objavi zvanične rezultate, posle toga ćemo imati rok od 30 dana. Ana Brnabić je bila sjajan premijer. Računam na Nebojšu Stefanovića, a kakva će biti Vlada Srbije to ćete da vidite - podvukao je.











KADA SAM VIDEO REŠENjE ZA KOSOVO, SVI SU MI SKOČILI ZA VRAT







- Ne vidim moguće rešenje kosovskog problema. Kada sam ga video, svi su mi skočili za vrat. Veoma je važno ubrzavanje evropskih integracija, ali ljudi moraju da znaju da od toga nema ništa bez kompromisnog rešenja kosovsko-metohijskog problema.



- Voleo bih da imamo povoljniju situaciju - rekao je predsednik Srbije. - Od ponedeljka će država da naplaćuje kazne za sve one koji ne budu nosili maske u javnom i međumesnom saobraćaju. Beograd je najveći problem. Svi ostali su pod kontrolom. Danas sam razgovarao sa dr Konom i Darijom Kisić. Vlada će sutra doneti određene mere. Zatvorićemo sve noćne klubove i splavove. Zatvorićemo sve studentske domove. Ne brinemo za one koji nisu iz Srbije. Da sam mogao sam da odlučujem, zatvorio bih Beograd na nedelju dana i uveo policijski sat, ali se konsultujem sa strukom. Time pokazujem poštovanje prema struci, prema tim divnim ljudima.Od ponedeljka ćemo naplaćivati kazne za one koji ne nose maske u tržnim centrima i gradskom prevozu. Kazne će iznositi 5-6.000 dinara, to će Vlada doneti odluku. Ograničićemo broj ljudi u zatvorenom na 100, a na otvorenom na 500. Ako ove mere ne budu dovoljne, ići ćemo na restriktivnije.Danas kao kovid bolnicu ponovo otvaramo i Gradsku bolnicu i Zemunsku, jedino što nismo otvorili naš "spejs šatl" - "Dragišu Mišović". Molimo se Bogu da nećemo morati da otvaramo "Mišović" preko leta. "Dragišu Mišović" čuvamo ne zato što više volimo te lekare, nego što želimo da ih sačuvamo da bar oni budu spremni za 1. novembar.- Ima još ministara koji su izuzetno vredni, neki nisu. Niko nije podneo ostavku. Dogodilo se da smo imali nagli skok u Novom Pazaru, Sjenicu i Tutinu. Prikazivali su slike iz starog dela bolnice, nisu pokazali kako ona danas izgleda. To izgleda izuzetno, bolje od bilo koje bolnice u Nemačkoj. Ništa nije urađeno za 30 godina u Novom Pazru, sve smo mi uradili za šest godina, a oni kažu da namerno uništavam Pazar, jer sam "četničko đubre". Poslali smo 13 respiratora. Samo narode pogledajte ovo: "Kako novinar RTS-a voli da kaže: 'Mali Novi Pazar prema Makedoniji". Bilo je problema organizacione probleme. Trebalo bi da celu bolnicu pretvore u kovid bolnicu.- Ništa nije urađeno za 30 godina u Novom Pazru, sve smo mi uradili za šest godina, a oni kažu da namerno uništavam Pazar, jer sam "četničko đubre"", rekao je predsednik Srbije i dodao da je navikao i na gore uvrede. On je naveo da u Pazaru žive ljudi koji vole svoju zemlju, istakavši da razume i gnev onih koji su izgubili najmilije.Sutra tamo ide još 10 respirator, tamo je sada 22 lekara iz Kragujevca koji su otišli tamo da pomognu. Ostavili su svoje porodice, ne plaše se da će se zaraziti. Sutra još respiratora ide u Novi Pazar i imaće ih ukupno 23! To su nemogući brojevi za tako mali grad.Znate li koliko zdravstvenih radima ima u Novom Pazaru? 1344 radnika! Od toga 252 lekara plaća država Srbija! Ukupno 10 miliona evra na godišnjem nivou.Znate li ikoga ko se zarazio na izborima? - pitao je Vulić voditeljku Oliveru Jovićević. Šta god da smo uradili, bili bismo kritikovani. To govore ljudi koji su izlazili tokom policijskog časa i tukli ljude koji su radili. Utakmicu smo poslednje pustili da se održi. Navijači Partizana su imali razloga da slave. Jedino su oni mogli da se zaraze.- Dr Kon se bolje razume u medicinu od mene. Ja se malo bolje znam o poverenju ljudi. I dr Kon i dr Nestorović, Goran i Darija imaju poverenje većeg dela stanovnika Srbije. Samo mali deo ljudi su protiv njih. ovi što vode kampanju protiv ovih izvanrednih ljudi.- Mi testiramo 9.000 ljudi dnevno! A kažu nemamo dovoljno testova. Taj test nas košta 100 evra, znači država Srbija daje 900.000 evra dnevno!O pisanjima nekih medija da ima 380 preminulih više od korone nego što govore zvanični podaci, Vučić je rekao:Ja ću uvek da se borim za što bolji rezultat. Uvek ću se boriti za što više glasova. Da li ja sada treba da se pravdam opoziciji za njihove slabe rezultate. Ko će biti opozicija? To ćete da vidite.Nikad izbori nisu bili demokratskiji, nikada mediji nisu bili naklonjeniji opoziciji.Vlada će biti konstituisana pre Ustavnih rokova, mnogo pre oktobra. Parlament će biti konstituisan u roku od 30 dana od proglašenja izbornih rezultata. Ana Brnabić je bila sjajan premije, a Nebojša Stefanović je došao na proslvu u stranku ali kasnije.