01. jul 2020.

Epidemiolog Predrag Kon pokazao je kovid medicinsku dokumentaciju za Beograd, ističući da se u svakom registratoru nalaze podaci o svakom pojedinačnom slučaju.Kon je za N1 rekao da bi revizija broja zaraženih i preminulih podrazumevala da se svaki pojedinačni papir pregleda i ponovo unese u bazu.Kada je u pitanju, kako navodi N1, neslaganje zvaničnih brojki i onoga što se nalazi u kovid bazi "Batuta", Kon je naveo da nema razloga ni u koga da sumnja, ali da su se svi podaci slivali sa jednog mesta, sa kog bi trebalo dobiti adekvatne i potpune odgovore.On je ocenio da bi trebalo što pre raščistiti dilemu da li su tačni ili ne zvanični podaci o broju zaraženih i preminulih od Kovida-19 i napraviti hitnu reviziju smrti.Kon je rekao da su se iz navedene dokumentacije ubacivali podaci u bazu, i da je na početku smrt prijavljivana kao što je predsednik Aleksandar Vučić i rekao - iako je pozitivni pacijent preminuo od infarkta on je registrovan kao žrtva Kovida-19.Prema njegovim rečima, rutinski je da se rade revizije i smrtnih slučajeva i samog obolevanja, kada dolazi do "čišćenja" podataka.Kon navodi da očekuje da će se to i u ovom slučaju raščistiti i da će transparentnost povratiti poverenje građana.Upitan da li mu je neko od političara iz vlasti pružio objašnjenje o neslaganju podataka, Kon je rekao da je imao nekolicinu razgovora i da je od svih dobio uveravanje da se radilo ispravno."Pogotovo sa ljudima koji nisu u medicinskoj struci nemam ni posebnog razloga da sumnjam u tako nešto, nemam razloga ni u koga da sumnjam. Postoji činjenica da su se ti podaci slivali da sa tog mesta sa kog su se slivali, odakle treba da dobijemo adekvatne i potpune odgovore", rekao je član Kriznog štaba.Upitan o konferencijama za medije Kriznog štaba, koje se više ne održavaju, Kon kaže da je on lično za njih spreman i da sa tim nema problem.Na pitanje zašto "Batut" više ne objavljuje broj zaraženih i izlečenih, Kon je rekao da to zavisi od ažurnosti svih kolega, dodajući da je to, na žalost, srpski scenario."Ja i sad mislim da kada sve prođe nećemo da se stidimo. To je jedna sitnica u ogromnom naporu kojem smo izloženi. To što se ne popunjava da li je neko oporavljen, pa nam se gomilaju ti koji su aktivni. Ako je čovek otpušten tada je trebalo to da bude upisano, a u ovom slučaju samo ukucano", navodi Kon.Slična stvar je, kaže, i sa onima koji su na kućnom lečenju."Tu smo situaciju već imali i onda se to moglo samo administrativno rešiti, ali nije bio problem, jer je prošao određen tok vremena pa su definisani kao izlečeni. Tada je nastao taj ogroman broj izlečenih. To je trebalo jasno objasniti, drugo je da li će neko prihvatiti", napominje epidemiolog.