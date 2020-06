Novosti online | 28. jun 2020. 22:50 | Komentara: 0

Epidemiolog dr Predrag Kon, član Kriznog štaba za borbu protiv kovida, profesor Zoran Radovanović, epidemiolog i imunolog Srđa Janković, gosti su u emisiji Utisak nedelje, a emisija nije pošteno ni uzela zamah već je došlo do usijanja, i to veče uoči odlučujuće sednice Kriznog štaba koja je sutra.Profesor Radovanović je odgovarajući na pitanje voditeljke zbog čega ne veruje Kriznom štabu, što je već rekao i pisao na Fejsbuku ponovio da ga je zaročaralo što je kada je 7. maja ukinuto vanredno stanje nestao Krizni štab.On je rekao da u situaciji kao što su epidemija, struka mora da nastupa jedinstveno, dodao je da je tačno da je njega iznenadilo što, kada je vanredno stanje ukinuto, kao da je nestao i Krizni štab.Voditeljka je napomenula da su građani uznemireni podacima plasiranim u medijima koji govore da ima mnogo više preminulih i obolelih u odnosu na ono što se predstavlja građanina, i dala reč dr Konu.- Mogu li da vas pitam da li smo mi nešto lagali? Nismo. Nijedna podatak nije sakriven. Ovo je dinamična situacija. U našoj zemlji se otpočelo sa otvaranjem 27. aprila a ne 7. maja. Mi od 27. aprila do 5. juna smo imali postupno otvaranje. Da li je moglo još nešto, pa verovatno jeste - rekao je dr Kon a onda se naglo obratio prof. dr Radovanoviću:- Vas da pitam profesore, šta u stvari vi hoćete?- Želim samo istinu - odgovorio je Radovanović.Na to je dr Kon kazao da je on i došao da gostuje da bi branio istinu.- Na izbore nisam izašao. Imam samo jedan cilj da se spase životi - rekao je dr Kon.On je naveo da on nije radio niti je imao uviod u bazu podataka.- Ako ova država i ovaj narod ne može da veruje osnovnim podacima koji se po zakonu izvlače na osnovu prijava, koje svaki pojedini lekar zapisuje, ako postoji pored prijave smrti ne piše da li je od zaraze... Ako su dve potpuno odvojene stvari a radi nekih informacionih potreba napravljena je na brzinu jedna baza podataka za 7 dana u koju se to sliva, onda vi imate situaciju koju neko to mora da koriguje i da prati. Ja neću saopštavati kada se to dogodi, jer ja nisam u tome učestvovao, to nek vlast odluči. Kakve ja veze sa tim imam? I baš me briga - rekao je dr Kon.Na pitanje voditelje kako ga je briga kada je na njega ciljano, i kada njega presreću na ulici, ponovio je da ga baš briga.Rekao je da on ima garancije iz Instuituta Batut da su sve te cifre takve kakve su predstavljene građanima. Ponovio je da neće da dezertira niti će sada da napusti brod.