U studiju TV Pink, gošće emisije HitTvit su premijerka Srbije Ana Brnabić i epidemiolog Darija Kisić Tepavčević.

- Jednom sam se testirala, bila sam negativna, ali ako bude potrebe ne bežim da se ponovo testiram - rekla je Brnabić, i dodala da je u jednom trenutku kompletna Vlada Severne Makedonije bila u samoizolaciji a da to nije, kako kaže, bila nikakva afera niti se iko time bavio.





- Bila je neminovnost da se takvi ljudi nađu u vrtlogu raznih priča. To za nas predstavlja novu situaciju, u kojoj mnogi ne znaju da se snalaze. Međutim, trudimo se da ne razmišljamo o tome. Imamo mnogo posla - rekla je Kisić Tepavčević.





Brnabić je rekla da je jasno da ljude od struke koji nikada nisu prolazili kroz ovakve stvari, pogađaju užasna vređanja i insinuacije, i dodaje da joj je jako žao zbog toga.









Dodaje da je očigledno da će korona ostati sa nama, sve do, kako kaže, pronalaska vakcine. Ona ističe da za to treba najmanje da prođe godinu dana.





PREDLOG BROJ 1. IZBORI U SRBIJI

Komentarišući uspeh Vojvođanskih Mađara u Vranju, Brnabić je rekla da je videla puno duhovitih opaski na taj račun, i dodala da se ona bavila samo njihovom kampanjom kao i da nije gledala druge.





- Kampanja je bila posebna i drugačija. Nikada nismo imali da u okviru jedne političke opcije pozitivniju i afirmativniju kampanju. Nismo se osvrtali na političke protivnike. Fokusirali smo se samo na ono što smo mi radili u godinama iza nas, na rezultate, ali i na planove za budućnost - rekla je Brnabić.



Kako kaže, osvrnula bi se na to da je opozicija imala neopisivu lakoću neodgovornosti i proglasila pobedu dva meseca pre izbora.



- Bojkot svakako nije uspeo, sve i da su učestvovali na tim izborima, ne bi prešli cenzus - rekla je Brnabić, i dodala da su ovo bili prvi izbori nakon Kovida u Evropi.



Ističe da opozicija, kao i neki mediji koji ih podržavaju, daju, kako kaže, poluinformacije.





"Južna Koreja je održala izbore u sred najgoreg talasa Kovida-19. Takođe birao se gradonačelnik u Parizu. U Bavarskoj takođe. Juče su bili na Islandu, i niko ne priča o tome", rekla je Brnabić.



Komentarišući izjavu Tanje Fajon da izbori nemaju legitimet, Brnabić ističe da je ona osoba koja je pobedila na izborima na kojima je izlaznost bila 28 odsto, a sada priča o demokratiji.











Kisić Tepavčević je istakla da izbori nisu krivi za povećanje broja obolelih od korone, i dodala da su preduzete sve mere predostrožnosti, kao da izlazak na izbore ne predstavlja veći rizik od odlaska u prodavnicu, a tek ne od javnog prevoza.



- Vidimo da imamo svuda u Evropi povećanje broja obolelih. Meni je bitno da su se taj dan poštovale sve mere prevencije. To dovođenje u uzročno posledičnu povezanost događaja koji bi svakako sami od sebe usledili, ne može da bude zasnovano na objektivnim dokazima - rekla je Kisić Tepavčević i dodala da je dokazano da se glas građana ne dobija spotovima i pričama, već, kako kaže, rezultatima.





Kisić Tepavčević ističe da je oduševljena reakcijom države na početku epidemije, kao i načinom na koji smo uspeli da nabavimo sredstva za lečenje, kao i na koji smo organizovali dodatne kapacitete.



- To je nešto što su očigledno ljudi prepoznali. Brzinu reakcije i vidljivost rezultata - rekla je Brnabić.





PREDLOG BROJ 2. KOVID



Kisić Tepavčević je rekla da je čitav svet prerano počeo da priča o drugom talasu, ali nismo imali zaustavljanje prvog talasa.



- Svi smo se vratili svakodnevnim životnim aktivnostima. Virus nikada nije ni nestao, sve vreme je u cirkulaciji. Nadali smo se da će ga toplo vreme ubiti, ali to se nije desilo. Mi kao populacija smo to dozvolili. Niko ne može da se zarazi bez kontakta sa osobom koja je rezervoar zaraze. U ovom momentu svi možemo da budemo potencijalni nosioci zaraze, jer postoji puno asimptomatskih slučajeva - rekla je Kisić Tepavčević dodajući da se virus uglavnom prenosi kapljično iako je i dalje, kako kaže, velika nepoznanica za čitav svet.









Kako kaže, distanca i maske su nešto što spašava živote, ali dodaje da to ne može pojedinac, već da moramo svi tako da se ponašamo.



- Kada bi u ovom momentu svaki stanovnik planete kada bi se ponašao tako, virus ne bi imao više gde da se prenosi, i za 14 dana on bi nestao. To izgleda kao da nije teško, ali to ne možemo da postignemo ni u jednom autobusu, a kamoli na nivou zemlje i čitave populacije - rekla je Kisić Tepavčević.



Ona ističe da svi čekamo vakcinu, ali dodaje da ni od nje ne može da se očekuje čudo, već da je od presudnog značaja naše ponašanje i poštovanje mera.



Doktorka ističe da ukoliko se mlada i zdrava osoba inficira neće verovatno imati teške simptome, ali može je prenositi dalje na roditelje ili na bake i deke.











Kako kaže, moguće da će nam to postati i stil života, dodajući da i rukovanje predstavlja način za prenošenje infekcije.



- Ove mere koje su jednostavno primenjive itekako daju efekte - rekla je Kisić Tepavčević.



Komentarišući objavu BIRN-a koji su rekli da je od Kovida umrlo mnogo više pacijenata, Brnabić je rekla da se dosta bavila time da pokuša da svati koji su oni dokument gledali.



- Prvo i osnovno, za ovakve stvari, ozbiljni istraživački mediji, ukoliko ne žele da objave tabloidnu priču, ipak moraju da imaju drugu stranu kao sagovornika. Nikada me nisu zvali. Objaviti ovakve stvari bez druge strane, mislim da je krajnje neozbiljno i neodgovorno - rekla je Brnabić.



Kako kaže, ako pogledate brojeve u celom svetu, videćete da to nema baš nikakvog smisla.



Kako kaže, da su želeli da nešto prikriju nikada ne bi, dodaje, pravili bazu podataka Kovid-19, koja nikada ranije nije postojala u Srbiji ni za jednu bolest ili epidemiju.



- Želeli smo da u svakom trenutku imamo potpuno transparentne podatke i da uvek znamo šta se dešava. Važno je da kažem kakve su to nebuloze o kojima oni pričaju. Pravili smo komplentno transparentan sistem - rekla je Brnabić.







Ona je istakla nisu svi ljudi koji su pozitivni na Kovid preminuli od njega. Dodaje da ne treba tom problemu prilaziti senzacionalistički.



- Mi smo zaista bili prilično konzervativni u tome. Brojali smo i ljude preko 90 godina starosti, iako imaju mnoge probleme, a pozitivni su na kovid, ubrajali u kovid-preminule - rekla je Brnabić.



Kisić Tepavčević je rekla da kada se radi prijava uzroka smrti, to se upisuje. Dodaje da što se više objašnjava dolazi do nekog nepoverenja kod građana.





- Velika je tragedija za sve nas, ali za svaku od tih osoba postoji medicinska dokumentacija i sve je vrlo lako proverljivo. I dalje ne znam na koju bazu se pozivaju iz BIRN-a i dodaje da smatra da je proizvod svega toga bilo da se proizvede nepoverenje u sve što se radi - rekla je Kisić Tepavčević.



PREDLOG BROJ 3. HAG ZOVE TAČIJA





Komentarišući ovaj predlog Brnabić je rekla da nije slučajno što je ova optužnica stavljena u centar pažnje baš sad.



- Ne mislim da je tajming u bilo kom slučaju slučajan. Nekako dolazi suviše brzo nakon što je Tači rekao da Lajčak neko sa kim neće razgovarati. Ali, pokazuje licemerje međunarodne zajednice - ocenila je Brnabić.



Brnabić je dodala da su Tači i Veselji opasni ljudi za koje Srbija ima optužnicu. Izrazila je nadu da je pravda dostižna i da će je međunarodna zajednica isterati. Premijerka smatra da Rik Grenel ima ogromnu energiju i da ne odustaje tako lako.



- Šta će se dalje dešavati zavisi od velikih sila, mnogo jačih od nas. Mi se trudimo da nađemo miran, promišljen put, da sačuvamo mir i stabilnost i da sačuvamo Srbe na Kosovu. Da li je lako? Čini mi se da nikada nije bilo teže - ocenila je Brnabić.







Kako kaže, naša situacija je kompleksna jer su neki nepromišljeni pre 10 godina nešto izgubili.



- Ne računam ja tu na veliku podršku Amerike i Evropske unije - kazala je Brnabić.



Kisić Tepavčević je rekla da u predaje na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici i da je uvek gane želja mladih da tamo ostanu i opstanu.



- Ovde je izgleda dosezanje istine sporo, ali nadamo se da je dostižno. To mora da se desi, da ne bi više gledali u prošlost - navela je.







PREDLOG BROJ 4 - VUČIĆ U BRISELU



Brnabić je rekla da je ovo prvi put za Srbiju, koja je bila u dva prethodna perioda zemlja koja je jedina otvarala poglavlja.



Kako kaže, smatra da su to političke odluke i ističe da će nastaviti da rade na reformama što brže i bolje, jer od toga, dodaje, zavisi život građana.



- Idemo dalje i to je to. Mi ćemo dati sve od sebe. Reforme provodimo zbog nas, naše ekonomije i privrede, a one će nas već dovesti do članstva u EU - rekla je Brnabić.



Ističe da ne zavisi sve od njih, već da više zavisi od članica EU. Kako kaže, ukoliko stvari budu fer Srbija je zaslužila da postane članica mnogo ranije od 2026. godine.







Kisić Tepavčević je rekla da Srbija pripada evropskom svetu kroz doprinos, kako kroz nauku, kulturu, kao i kroz sport.



- Mi smo mala zemlja, sigurno bi u zajednici imali bolji kvalitet života kojem težimo. Mi smo bili svedoci da solidarnost i strategija nije bila baš na snazi na početku i u jeku epidemije korone. Svi su gledali sebe, tako da generalno treba da se zadrži osećaj nacionalne pripadnosti sa težnom ka evropskom putu - rekla je Kisić Tepavčević.



Brnabić je rekla da je Vučić nakon posete Briselu rekao da je prioritet program Srbija 2025.



