26. jun 2020.

Situacija u Kragujevcu nije kako valja, rekao je Nikolić i podsetio da je u prvom „piku“ u periodu od dva i po meseca registrovano 68 zaraženih.





Grad Kragujevac se nakon sagledavanja epidemiološke situacije i povećanja broja zaraženih korona virusom, zatražio od Vlade Srbije da odobri uvođenje vanrednih mera kako bi se stalo na put širenju zaraze. Te mere mogu da budu uvedene već danas ili sutra, jer je stanje takvo da se vodi kao urgentno.Prema najnovijim podacima, u protekla 24 sata je registrovano 13 lica pozitivnih na korona virus, od kojih su šestoro iz Kragujevca, jedan iz Aranđelovca, dva iz Topole, i po jedan iz Knića, Beograda, Čačka I Sjenice.Do sada ukupno pozitivnih pacijenata u Kragujevcu ima 147. U Kliničkom centru se leči 47 obolelih od Covid 19, dok se njih devetoro nalazi na respiratorima.- Biće zabranjena javna okupljanja, proslave, kocerti, žurke, sve što podrazumeva ljude u bliskom kontaktu. Uvešće se i obavezno nošenje maski i rukavica u javnim ustanovama, a vreme rada ugostiteljskim objektima će biti značajno skraćeno, najverovatnije do 20 časova. Pokazalo se da mlađa populacija sada oboljeva, i da nije disciplinovana. To su aktivni ljudi, od 20 do 40 godina. Zato moramo da reagujemo - kaže Predrag Delić.Zbog aktuelne epidemiološke situacije u gradu Kragujevcu, održana je sednica Kriznog štaba koji je doneo određene preprouke.- Neke od preporuka ne možemo da sprovodimo bez proglašenja vanredne situacije u Kragujevcu - rekao je odlazeći gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić.Nikolić je rekao da se Krizni obratio Vladi Srbije, da se tražilo da odobri preporuke.