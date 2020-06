Novosti online | 26. jun 2020. 18:09 > 18:23 | Komentara: 0

Poručio je da moraju da se poštuju mere jer više ne može ovako.





Moramo da dođemo do imuniteta, ili da se vakcinišemo Kon ipak ne podržava potpuno zatvaranje, jer bismo u tom slučaju, kaže, imali ovakvu situaciju više godina. "Mora da se shvati da ako nemamo otvaranje prema životu, imaćemo ovakvu situaciju par godina. Moramo da dođemo ili do imuniteta, ili da se vakcinišemo", naveo je Kon, ističući da je ovo "biranje godišnje sezone" kada se može doći do zaražavanja. Ako smo sve vreme zatvoreni, na kraju ćemo prestati da živimo, rekao je Kon navodeći da će prva žrtva biti zdravstveni sistem. Kon navodi i da svi redom napadaju medicinski deo Kriznog štaba, govore da su žrtvovali živote ljudi radi izbora, uzvikuju na ulicama. Napadi, ističe nisu više samo na društvenim mrežama. "Ili ćemo da poštujemo mere ili nećemo da poštujemo, ako nećemo da poštujemo, imaćemo neprekidno ovakvu situaciju, ovo je dugotrajna borba. Virus nam je pokazao da on ne misli da nas napusti", rekao je Kon. U borbi protiv korona virusa ima saveznika u zdravstvenom sistemu, napominje da su ljudi očajni, jer su iscrpljeni. Umorni su ne samo oni koji se bave samim kovid bolnicama, već i ostali jer imaju pritisak iz redovnog dela zdravstvenog sistema, kaže Kon.

Prvi epidemiolog Srbije dr Predrag Kon poručuje da neće da "dezertira", već će da ostane u Kriznom štabu, u trenutku kada vidimo novi "pik" u prvom talasu korona virusa. Kaže da je tražio da se uvedu sankcije za nepoštovanje mera, ali da to nije usvojeno. Ističe da će predložiti nove mere.Dr Predrag Kon kaže da je za trenutnu epidemiološku situaciju odgovoran pre svega virus, koji je pokazao da mu ne možemo ništa, ali i lica koja su omogućila više od 5.000 ljudi na fudbalskom stadionu, kao i održavanje maturskih večeri.Na konstataciju da deo putnika i dalje ne nosi maske u javnom prevozu, Kon kaže da one jesu obavezne, i da ako se neko tako zarazi nema na šta da se žali."Sve vreme se zalažem za sankcije, kažu mi da ne može. Šta ja na to da kažem? Očekujete da napustim Krizni štab? Pitanje je da li svi očekuju da napustim krizni štab?", upitao je Kon, ističući da mu, nakon pretnji na društvenim mrežama, sada dovikuju i na ulici.Govoreći o fudbalskom derbiju, Kon je rekao da je 12. juna poslao upozorenje da se ne može organizovati na taj način i da treba isključiti gledalište na sledećoj utakmici, nakon čega bi se klubovi brzo disciplinovali."Meni je rečeno da kazne nisu epidemiološke mere. Postoje dve mogućnosti: da se čovek digne i ode i ostane i ne dezertira", naveo je Kon koji ističe da je njegova obaveza da bude tu u trenutku kada se pogoršava situacija.