Novosti online | 24. jun 2020. 17:44 |

Zamenica direktora Instituta "Batut" Darija Kisić Tepavčević rekla je da je u Evropi i Srbiji na delu drugi pik prvog talasa epidemije koronavirusa. Ona je u emisiji Fokus na televiziji B92 rekla da je epidemiološka situacija u Srbiji prilično stabilna, osim pojedinih gradova poput Beograda, Novog Pazara i Vranja, koji su žarišta.





O uvođenju novog varnednog stanja





Prema rečima Kisić Tepavčević, nekada je bilo 147 osoba na respiratoru, a sada dosta manje, ali bi bilo povoljnije da nemamo nijednu osobu na respiratoru.





- Proslave nakon Bajrama su doprinele inicijalnom porastu obolelih. Tamo je za vreme praznika bila povećana koncentracija građana koji su došli da proslave praznike sa porodicama - rekla je ona.Kako je kazala, u Novom Pazaru su se zdravstveni radnici zarazili van radnog mesta, na proslavama.- Nadamo se da će ovo da budu samo izuzeci. Zdravstveni radnik mora da ima na umu kakav odgovoran posao ima i da bude primer drugima - rekla je Kisić Tepavčević.Ona je kazala da sada postoji velika verovatnoća, za razliku od zime, da smo zaraženi a da to ne znamo.- Ovaj broj od 143 potvrđena slučaja, gde smo najavili da budu jednocifreni brojevi, pa čak da neće ni biti, potvrđuje koliko nas ovaj virus iznenađuje. To je pokazatelj šta se dešava ukoliko se virusu to dozvoli - pojasnila je ona.Prema njenim rečima, to je potvrda onima koji su se pitali da li je bilo potrebno uvoditi vanredno stanje.- Da, bilo je potrebno. Efekti prevencije se vide kada se bolest ne javlja. Apsolutno je trebalo tada uvesti mere, uspeli smo da ojačamo kapacitete našeg zdravstvenog sistema, imamo i nove laboratorije. Veliki broj respiratora koje sada imamo, za koje se nadamo da nikada nećemo iskoristiti u punom kapacitetu - rekla je Kisić Tepavčević.Kisić Tepavčević je dodala da je potrebno povećanje kapaciteta, jer smo ukinuli kovid centre.- Situacija se prati iz minuta u minut - kazala je ona.Prema njenim rečima, mera vanrednog stanja je bila dobra u vremenu, da ojačamo svoje kapacitete.- Sumnjam da će ikada doći situacija za takvu vrstu mera - rekla je Kisić Tepavčević.- Ovo nije isti virus kao onaj koji smo preležali u martu i aprilu - rekla je ona.Kako je kazala, imamo mnogo manje najtežih formi bolesti koji zahtevaju veštačku ventilaciju.- Mi ne možemo da znamo kako će virus da odreaguje u svakom organizmu. Zato svi treba da se pazimo maksimalno i da ne igramo po principu - neće mene. Ovaj virus se pokazao dosta nepredvidivo - kazala je ona.