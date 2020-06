Novosti online | 22. jun 2020. 18:43 | Komentara: 0

Doktor Branislav Tiodorović istakao je gostujući na TV Prva "da epidemija virusa korona još nije gotova, a da je na svakome od nas individualna odgovornost poštovanja mera zaštite".Doktor Tiodrović se u uključenju pojavio promuklog glasa pa je to voditelj programa iskoristio da se, na neki način, našali upitaviši ga da li je promukao od objašnjavanja ljudima da mere prevencije moraju da se poštuju.- Hajde da se poslužimo silom argumenata da im dokažemo, a ne samo silom. U vreme vanrednog stanja imali smo kolektivnu odgovornost, posle toga je individualna. Ja to govorim mlađim ljudima. Nije toliko zbog njih samih, ali vraćate se u svoje domaćinstvo gde vam žive majka, otac, baka, deka... Vodite računa o njima - pozvao je na odgovornost mlađe populacije dr Tiodorović.Na pitanje da li će leto i visoke temperature stvarno uticati na smanjenje obima virusa kao što se najavljivalo, Tiodorović je rekao da je to moguće iako se to očekivalo već sada, ali trenutne vremenske prilike odgovaraju jesenjem vremenu, a ne letnjem.- Očekuje se da će jul i avgust biti jako topli, ali to ne znači da neće biti i tada nekih sporadičnih slučajeva zaraze. Nije sve prošlo, virus je još tu - poentirao je Tiodorović.Doktor Tiodorović je istakao da je začuđen posle cele priče da je tolika navala na letovanja. On smatra da za to još nije vreme, a ističe da bi "manje maltretrianje" bilo da letujemo u Srbiji.- Mene je začudio toliki pritisak na Grčku, ali sam shvatio da idu neki ljudi koji tamo imaju neki biznis. Da li je neko toliko spreman da se maltretira da bude 14 dana u karantinu i da se podvrgne testiranjima? Možemo da iskoristimo naše banje, ali i tu treba da se pridržavamo mera. Nosite maske u zatvorenim prostorijama i pranje ruku, pranje ruku, pranje ruku - zaključio je Tiodorović.