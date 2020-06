22. jun 2020. 09:47 | Komentara: 0

Kritika na sva usta bez ijednog rešenja osim zatvaranja i zabrana. Nije to rešenje na duge staze (kako sada izgleda sve do dolaska upotrebljive bezbedne i dostupne vakcine, osim ako bude sreće da se virus zaista izmeni). Nekih zabrana će najverovatnije uskoro biti, npr zabrane poseta bolnicama. Biće verovatno i nekih obaveznosti (npr nošenje maski u javnom prevozu ili još u prodavnicama)", napisao je doktor Kon.





(Blic)



Iako se nalazi na desetodnevnom zasluženom odmoru, tokom kojeg je rekao da se neće pojavljivati u javnosti, zbog sve većeg broja obolelih od korona virusa u Srbiji, dr Predrag Kon nije propustio šansu da se oglasi preko Fejsbuka."Epidemiološka situacija Kovid 19 u Beogradu je ponovo preteća. Zbog povratka studenata svojim kućama u julu može se pretnja proširiti po čitavoj Srbiji. Do pogoršanja situacije je došlo posle 5. juna kada su ograničenja javnog okupljanja bila na hiljadu, a kasnije potpuno ukinuta. Mnogo se ovo pogoršanje situacije u javnosti povezuje i sa derbijem Partizan-Zvezda odigranim 10. juna, mada novooboleli u Srbiji ne daju podatak da su bili na derbiju (bar meni nije poznato).Iz Crne Gore opet stižu podaci da je preko deset njihovih novoobolelih mlađih ljudi bilo u Beogradu na derbiju. Nakon pojave virusa u studentskim domovima, ali i na privatnim žurkama, pojedinim radnim kolektivima dolazilo je do utvrđenog prenosa virusa kada su se zaista otkrivali brojni asimptomatski slučajevi među kontaktima sa obolelim. Vrlo je veliki broj dnevnih pregleda sumnjivih slučajeva na Infektivnoj klinici u Beogradu. Na kraju treba reći i da mnogi misle da je posebna pretnja dolazila zbog izbora koji su juče sprovedeni.Prvo treba reći da nikada nije zaustavljena obaveza da kada se igraju utakmice mora da se poštuje distanca među gledaocima tako što se upotrebljava svaka druga stolica odnosno odobrava duplo manji broj gledalaca. Mnogi misle da je to nemoguće… Kažem da samo u tom slučaju treba sprovoditi kažnjavanje klubova zabranom igranja pred gledaocima što će ili razrešiti problem ili će se stalno igrati pred praznim gledalištem. Za studente je davno dogovoren postupak… Naša trapavost i usporenost omogućila je da dođe do prenosa virusa u ovoj populaciji.Živeti se mora. Nema više vanrednog stanja, neće ga ni biti, ne možemo mi to finansijski da izdržimo i nemojmo se porediti po tom pitanju sa Francuskom ili Nemačkom. Da može da se bude disciplinovan… pokazuju stariji. Više NIKADA (ako se budem pitao) neće najstarija generacija biti zatvorena, osim onih koji su u kolektivima za negu starih jer nema drugog rešenja. Mislim i dalje da je vanredno stanje bilo neophodno kao i policijski čas na početku, mislim da na dalje neće biti neophodan za stariju generaciju. Sasvim je suprotno kada je mlađa generacija u pitanju.