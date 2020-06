Novosti online | 14. jun 2020. 13:43 | Komentara: 0

Dana 12. juna 1999. godine izvršen je usiljeni marš na Prištinu. Bila je to operacija kombinovanog bataljona ruskih vazdušno-desantnih snaga, koji je bio deo međunarodnog mirovnog kontingenta u Bosni i Hercegovini (Ugljevik). Cilj operacije bio je zauzimanje aerodroma Slatina pre britanskog odreda mirovnih snaga NATO-a. Poznato je da je u maju 1999. godine major Junus-Bek Jevkurov primio dobio tajni zadatak od najvišeg vojnog rukovodstva Rusije: da se kao grupa od 18 vojnika specijalnih snaga GRU-a Generalštaba Rusije tajno infiltriraju na Kosovo i Metohiju, preuzmu kontrolu nad aerodromom „Slatina“ i pripreme se za dolazak glavnih snaga ruskog kontingenta.





Predsednik Rusije Vladimir Putin je, prisećajući se događaja 1999. godine, kada je prištinski aerodrom „Slatina“ na Kosovu i Metohiji zauzeo kombinovani bataljon ruskih vazduhoplovnih snaga, rekao da su od njega tražili mišljenje o mogućnosti izvođenja ove operacije, a on je odgovorio da, ukoliko je svrsishodno, treba je sprovesti.„Mogu da ispričam kako je doneta (odluka o zauzimanju aerodroma). Tada sam bio sekretar Saveta bezbednosti. Prišao mi je načelnik Generalštaba, tada general (Anatolij) Kvašnjin i rekao mi da postoji ideja da se zauzme ovaj aerodrom (’Slatina‘). Na pitanje ’Zašto?‘ odgovorio je da je očigledno da ćemo odatle jednom morati da odemo, ali ćemo imati nešto za pregovaranje“, odgovorio je Putin u intervjuu za televiziju „Rusija 1“ na pitanje ko je i kako doneo odluku o zauzimanju aerodroma.Putin je napomenuo da zna da se Kvašnjin nije usudio da to koordiniše sa visokim zvaničnicima, uključujući Ministarstvo odbrane, ali to je učinjeno. Predsednik je, pri tome, primetio da je general razgovarao sa njim o tome i pitao ga za mišljenje.„Tako sam mu i rekao: Ako smatraš svrsishodnim, tako i uradi“, dodao je Putin.