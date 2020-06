Živite za te zastave, čuvajte Srbiju, bićemo nesalomi orah svima koji pokušaju da nas slomiju, poručio je danas predsednik Srbije i vrhovni komandant VS Aleksandar Vučić na svečanosti povodom uručenja vojnih zastava povodom formiranja 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade u Takovu.Danas, uručenjem zastava 72. specijalnoj brigadi i 63. padobranskoj brigadi kažemo da ćemo da čuvamo mir i stabilnost, ali i da ćemo biti nesalomiv orah za svakog ko pokuša da ga polomi, rekao je Vučić.Danas je, istakao je, svečani, veliki i važan dan, jer su zastave tim jedinicama vraćene posle 20 godina."Ovo su dve najelitnije jedinice naše armije, koje su uvek bil na braniku otadžbine, kojima su se ljudi uvek ponosili. Vi ste uvek primali najteži udar, uvek uz svoj narod i kada neko drugi nije želeo na neka bojišta vi jeste. Vi ste najhrabiji deo našeg naroda, najbolji deo nas", poručio je Vučić.Predsednik je rekao da je ponosan na pripadnike tih jedinica, i na činjenicu da može da im vrati zastave ponosa i časti."Ove zastave su simbol slobode i nezavisnosti, časti i obraza Srbije. Ove zastave nikada ne smeju da padnu neprijatelju u ruke. Vi ste u tim zastavama dobili zalog, obavezu ali i opomenu za sve da dok je tih zastava, dok su one uzdignute - dotle i Srbija postoji", poručio je predsednik Srbije.Vučić je istakao da ne postoji bolje mesto od Takova za uručenje tih zastava pošto je tu podignut Drugi srpski ustanak i gde je Miloš Veliki rekao da: Eto vas i eto nas, rat Turcima."Mi danas nikog ne pozivamo u rat, ali uručivanjem, ovih zastava jasno kažemo svima da ćemo da čuvamo mir i stabilnost, ali da ćemo biti jaki i sve jači i da ćemo biti neslomiv orah za svakog ko pokuša da ga polomi. Naša vojska je danas snažnija nego ranije zbog vas posto ste bolje opremljeni i još više spremeni da štitite i čuvate našu otadžbinu".Vučić je kazao da uručene zastave mnogo znače, jer uzeti tu zastavu Srbije, slobode, istorije, tradicije i svake kosti koja je njome šivena i svake kapi krv koja je data u boju, jer nema veće časti i obaveze.Dodaje da nije znao podatka da se nije nijednom desilo da se neki pripadnik 63. jedinice ne odazove na poziv otadžbine."Nikad takvu popunjenost nismo imali kao u toj jedinici, koliko go daje bilo bezilazno i teško uvek su se odazivali i branili svoju zemlju i štitili Srbiju i srpski narod", naglasio je predsednik.Država je uvela novu praksu, a ato je da će se posebna pažnja posvetiti našim veteranima i zahvalio im što su došli na svečanosti.Uvek ćete biti sa nama i kada je otadžbini potrebno, poručio je Vučić i dodao da se mi ne stidimo svojih veterana već njima ponosimo.Dodaje da to nije smelo da se izgovori 20 godina, ali da je Srbiaj danas snažnija i ponosnija i da je došlo vreme da vratimo dugove časti i kaže markar izvinite jer ste štitili svoju rodnu grudu a država se odnosila nemarno i neretko nepravično."Kao vrhovni komandat ja za vas poštovani oficiri, podoficiti i vojnici imam samo jednu komantu, da živite za te zastave i nikome nikada da ne smeju u ruke da padnu i da budete tu kao brana".To je jedini nači da nikada ne budu pobodene i ostavljene u bojnom polju, svesni da je vaša zastava zastava naše otadžbine pod kojom zajedno stojimo, poručio je predsednik Srbije."Mir koji nam je danas potrebniji nego ikada moguć je samo dok ove zastave stoje visoko, ne kao pretnja već kao dokaz da smo postali zemlja koja ne mora da se boji i koja nikada i nikoga neće hteti da se plaši".Vučić ističe da te zastave vraćaju ono što smo izgubili, i da čela treba da nam budu podignuta i da budemo dostojni slave predaka i budućnost onih za koje koje ove zastave čuvamo.Vi ste garnat bezbenosti svakog novog sutra i nove dečije kolevke, poručio je Vučić.Kaže da se sa tim zastavama predaje zahvalnost Srbije koja se konacno setila da vojska nije samo oružana sila koju se treba odreći zarad tuđih interesa već da je sama srža postojanaj države, sloboe i dostojanstva.Bez vas Srbija ne može da postoji i zato vam je dužan i zato će činiti sve da vam pobezbedi bolje uslove, veće plate i da izgradi za vas stanove, dodao je Vučić."Znam da vidite koliko je bolje nego što je bilo i nećemo sa tim prestati", naglasio je predsednik."Moja poruka staje u jedno a to je da ste vi ti koji čuvate našu zemlju i koji štitite Srbiju i zato cuvajte ove zastave koje ste dobili posle 20 godina, one su vam vraćane posle mnogo prolivene krvi i znoja i mnogo pollitike i naše sramota i gubitka obraza", rekao je Vučić i dodao da se Srbija za razliku od tog vremena vraća slobodarskim vradnostima.Čuvajte Srbiju, živela Srbija, poručioj je Vučić.