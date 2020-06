Novosti online | 14. jun 2020. 10:16 | Komentara: 0

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink da se svuda u Evropi drži broj zaraženih u konstantnom prilivu, da su to sve i dalje lakši džepovi, žarištne infekcije o kojima smo pričali da se mogu dešavati.“Male su verovatnoće da ćemo u narednih 20 dana imati nula zaraženih. Mi ni sada nemamo porast broja obolelih, držimo konstantan broj. Radimo i dalje ogroman broj testiranja i otkrivanja novoobolelih i broj je potpuno linearan. To nas očekuje u sledećem vremenskom periodu”, rekao je Gojković.Kako kaže, jako je uopšteno veliki broj informacija svakodnevno od lekara i eksperata, koji svaki dan daju neku novu teoriju i plan, ali dodaje da je na nama da se ponašamo onako kako smo već govorili da treba.Gojković je rekao da na osnovu informacija imamo za sada stabilnu situaciju, ali da moramo sprovoditi i dalje pojedinačne mere.“Mi se aktivno pripremamo za sve moguće scenarije, kao i scenarije za jesen. Radimo planski na stvarima koje će se možda dogoditi, a možda i neće”, rekao je Gojković.On ističe da je jako teško precizno reći u kom pravcu će se cela situacija na jesen kretati.“U ovom trenutku je epidemiološka situacija stabilna, osim pojedinačnih slučajeva koja se dešavaju najčešće na kolektivnim slavljima, ali je to nešto što je za očekivati za sve vrste respiratorinih infekcija”, rekao je Gojković.Ističe da trenutno ima više obolelih od gripa nego od korone u Vojvodini.“Protiv korone nemamo adekvatan lek, pa se on ponaša na neki način nepredvidivo. Ova epidemija je obeležila ogromna poplava informacija”, rekao je Gojković.On ističe da je znanje ono što je najvažnije o svemu tome. Znanje o tome kako on funkcioniše i kako da se ponašamo.“Treba biti oprezan u donošenju sudova, jer će korona virus da prikaže kako je i ko radio i na koji način, pokazati tek za godinu dve”, rekao je Gojković i dodao:Krizni štab je položio ispit, ni jednog trenutka naš rezultat nije bio upitan. Imali smo situacije spinovanja vest i želja za senzacijom, ali gledajući rezultate oni su impresivni.