RTS | 13. jun 2020. 11:35 |

Verica Jovanović je, gostujući u Beogradskoj hronici rekla da među zaraženima u Beogradu nisu samo osobe koje imaju prebivalište u glavnom gradu i podsetila da su počeli sa radom fakulteti, ali i da ima okupljanja. Dodala je da se svaki slučaj posebno prati.





U skladu sa tim, rekla je Jovanovićeva, treba i da se ponašamo i da poštujemo preventivne mere.





Okupljanja i izlasci mladih





Direktora Instituta Batut Verica Jovanović rekla je za RTS da je najveći broj zaraženih novim korona virusom, prema poslednjim podacima, bio u Beogradu, ali je istakla da Beograd nije žarište, već je to "najveći okrug sa najvećim brojem stanovnika".Direktorka Batuta je rekla da dve trećine svih novozaraženih prethodnih nedelja pokazuju lakšu kliničku sliku.Prema njenim rečima, to je jedan od posebnih parametara koji ukazuju da epidemija ima drugačiji karakter.Navela je da izostanak simptoma ukazuje na slabljenje manifestacije virusa što raduje, ali nas i obavezuje da ne smemo da zaboravimo da je virus i dalje prisutan i da se nalazi među nama.Ukazala je da brojka od 73 zaraženih zahteva pažnju, ali ističe da je to ukupan broj zaraženih u Srbiji i da je na početku epidemije takva brojka bila alarmantna jer su se brzo razvijale teške kliničke slike i forme bolesti. Navodi da se se u većoj meri koristili respiratori.Verica Jovanović je rekla da su novi potvrđeni slučajevi najčešće potekli sa okupljanja porodičnog tipa ili iz pojedinih izlazaka mladih.Rekla je da je veća zastupljenost mlade populacije u celokupnom uzorku pozitivnih. Zato je apelovala da se poštuju mere zaštite, jer će virus sigurno biti tu još neko vreme.Objasnila je da se kolektivni imunitet stiče kada se zarazi više od 75 odsto populacije, ali napominje da nije preporuka da se što veći broj ljudi zarazi u kratkom periodu.