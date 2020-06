M. MARKOVIĆ | 10. jun 2020. 08:04 | Komentara: 0

DA su Jelena Mikić i otac njenog deteta, slutili kroz kakvu će agoniju prolaziti oni i njihova četvorogodišnja ćerka S. V., sada bi njihova devojčica bila u maminom sigurnom naručju, u Beogradu. Posle više od tri meseca "zatočeništva" u Jordanu i veza pokidanih koronom, oni su ovih dana pod još većim stresom.Osoblje Kompanije "Katar ervejz" odbilo je 31. maja, da malenu putnicu i prijateljicu njenih roditelja, koja ju je pratila, ukrca u avion na aerodromu Kvin Alija u Amanu. Sa ovog aerodroma obe su vraćene, jer su im tražena dokumenta na kojima nijedna kompanija ni pre, a ni sada ne insistira.

- Reč je, navodno, o pismu imigracione službe zemlje u tranzitu i garanciji da, ukoliko bi došlo do otkazivanja leta iz te zemlje, u ovom slučaju Nemačke, putnice ne bi bile vraćene u zemlju poletanja, dakle, Kraljevinu Jordan - objašnjava Jelena Mikić, majka.







- Mi smo odmah pred objavu vanrednog leta kupili kartu, za 2.800 evra, od Amana, preko Dohe do Frankfurta i, naravno, od Frankfurta do Beograda. Naše ambasade su garantovale, mi poštovali uputstva i procedure, čak smo pribavili i potvrdu nemačke granične policije da je tranzit moguć. Predstavnicima kompanije, nažalost, to nije bilo dovoljno, već su od pratioca i deteta 45 minuta pre ukrcavanja tražili nemačku vizu! Nisu pomogli pozivi ni objašnjenja naših diplomata iz Nemačke, Katara i Libana (ambasada Srbije u ovoj državi nadležna je za Kraljevinu Jordan) da putnice imaju sva validna dokumenta i odobrenja koja propisuje Srbija, ali i druge zemlje sveta. Sve je bilo uzaludno i sve i dalje traje.





Za nove uslove saznali 45 minuta pre ukrcavanja/ Foto maisam.com.jo













Devojčica je pre pandemije sa pratiocem otputovala kod tate u Jordan, gde on živi i radi. Porodica je planirala da ona tamo ostane nedelju-dve i da se vrati mami u Beograd. Povratak je odložila korona, a granice Jordana su od prvih slučajeva kovida bile hermetički zatvorene.

ČEKA SE ODGOVOR IZ DOHE PREDSTAVNIŠTVO katarskog avio-prevoznika u Beogradu nije nadležno za problem Jelene Mikić i njenog deteta, nezvanično saznajemo na adresi ove firme. Čuli jesu, ali njima ništa zvanično od Jelene Mikić nije upućeno. I da jeste, odgovor i objašnjenje o iznenadnim propisima koje navodi eventualno oštećena, u svakom slučaju stiže iz Dohe, gde je sedište "Katar ervejza".





- Nama je bilo najteže kad smo čuli dete koji plačući moli da želi da se vrati kući, zaista je to potres koji traje u svima nama, u našoj ćerki najdublje - priča Jelena. - Smatram da je avio-kompanija, na ovaj način, prekršila više mađunarodnih povelja o pravima deteta, izmišljajući nekakva pravila o kojima nisu upoznali putnike. O kojima nijedna druga kompanija ništa ne zna.





Mikići su danima u stalnim pregovorima sa predstavnicima kompanije koji ne odstupaju od uveravanja da su devojčica i njen pratilac imali kompletnu dokumentaciju za put.





- Ne želimo da tužimo, ne insistiramo na krivcu imenom i prezimenom - poručuje ogorčena majka. - Samo želimo da naše dete što pre stigne u Beograd, da stresovi prestanu kad je zagrlim.





INTERES DETETA





NIJEDAN propis, pa ni ovi kojima sebe štiti kompanija, ne smeju da budu iznad interesa deteta - opominje majka devojčice. - Naša ćerka nije jedini državljanin Srbije kome još nije uspelo da se vrati kući. Apelujem i u njihovo ime na našu državu da pomogne, jer je Kraljevina Jordan i dalje potpuno zatvorena.