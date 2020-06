Novosti Online | 08. jun 2020. 16:10 | Komentara: 0

Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas predstavljanju modernizovanog tenka M-84 u Tehničkom remontnom zavodu "Čačak".Ministar Vulin je nakon prezentacije istakao da je Vojska Srbije sigurno regionalna tenkovska sila i i jedna od najsnažnijih tenkovskih nacija u čitavoj Evropi.- Zahvaljujući modernizaciji koji smo počeli da radimo i koja će biti označena sa M-84 AS1, moći ćemo za sebe da kažemo da ćemo biti jedna od najmodernijih tenkovskih sila, ne samo u regionu, već i u čitavoj Evropi. Vrhovni komandant Vojske Srbije predsednik Aleksandar Vučić je tražio da se iskoriste svi naši postojeći potencijali, da se unaprede i da se na prvom mestu koristi naša pamet i naša bogata ratna i borbena iskustva i da iz toga dođemo do proizvoda koji je toliko potreban našoj vojsci - naglasio je ministar Vulin.Prema njegovim rečima, Vojska Srbije se modernizuje, oprema, jača i svi njeni delovi zaslužuju podjednaku pažnju.- Ranijih godina smo posebnu pažnju obratili na naše Ratno vazduplovstvo i protivazduhoplovnu odbranu, ali sada je na red došla i Kopnena vojska. Ovo je revolucionaran i ogroman iskorak. Kada je M-84 pre 36 godina napravljen, 1991. godine je počela njegova modernizacija, koja nikada nije završena. Ovo je prvi put da se jedna modernizacija na temu M-84 završava, ovo je njena prva faza i nastavićemo da unapređujemo naš borbeni sastav i sposobnosti naših oklopnih jedinica. Radimo na artiljeriji, radimo na oklopnim jedinicama, pešadiji i na ličnom naoružanju svih naših pešadinaca - istakao je ministar Vulin dodajući da se Vojska Srbije oprema i jača, ne samo da bude najveća ili najbrojnija, već da bude najmodernija.Imajući u vidu potencijale platforme tenka M-84, Vojska Srbije će u dve faze, u prvoj fazi devet podsistema, a u drugoj još 12, izvršiti modernizaciju tog tenka, najavio je pomoćnik ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, istakavši da će time praktično svi vitalni podsistemi biti osavremenjeni novim tehnologijama.- Na današnjem sastanku radnog tima za modernizaciju tenka, kojim rukovodi general-major Želimir Glišović, upoznali smo se sa dostignutim stepenom razvoja. Pre svega, napravljena su unapređenja na zaštiti tenka od svih vrsta aktuelnih pretnji – savremenih tenkovskih projektila, savremenih kumulativnih tandem protivoklopnih raketa i tzv. „top atak“ municije. To je glavni segment u ovoj fazi. Takođe, značajno je unapređena situaciona svesnost svih članova posade, posebno komandira, njegovim sistemom za osmatranje 360 stepeni oko vozila i daljinski upravljanom borbenom stanicom koja ima poseban sistem za upravljanje vatrom, termovizijsku kameru i omogućava komadiru uspešno dejstvo i u specificnim situacijama, u zasedama, u naseljenom mestu itd. – objašnjava Miloradović i dodaje da se početak serijske modernizacije tenkova u ovoj fazi očekuje do kraja godine.Direktor TRZ Čačak pukovnik Vojkan Radonjić rekao je da je Zavod nosilac realizacije modernizacije tenka M-84, sredstva koje je, kako je istakao, „najmasovnije u upotrebi u jedinicama Vojske Srbije“.- Na ovaj način Zavod upošljava svoje kapacitete i prenosi stečena iskustva tokom održavanja ovih sredstava. Kroz ovaj zadatak Zavod osavremenjava svoje kapacitete, opremu i pomaže Vojnotehničkom institutu u realizaciji modernizacije. Na tenku su modernizovane oklopna i optoelektronska zaštita, nove gusenice i cev topa, a urađena je potpuna digitalizacija mesta komandira, nišandžije i vozača. Za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije značajno je to što se ulaganjem u kapacitete Zavoda postiže racionalnost i autonomnost daljeg održavanja ovog sredstva tokom životnog ciklusa – naglasio je pukovnik Radonjić i dodao da Zavod time pomaže u razvijanju operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije.Prezentaciji su prisustvovali i načelnik Oprativne uprave Generalštaba general-major Želimir Glišović, zamenik komandanta Kopnene vojske brigadni general Vladeta Baltić i komandant Druge brigade Kopnene vojske brigadni general Željko Kuzmanović.