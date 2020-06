Novosti Online / Tanjug | 07. jun 2020. 11:27 > 13:39 |

Nikome nećemo dozvoliti ponižavanje srpske policije, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na centralnoj manifestaciji proslave Dana policije.





Vučić je rekao da, suprotno onome što se događa u pojedinim zemljama, rukovodstvo Srbije, od predsednika, preko premijera do ministra unutrašnjih poslova, garantuje da nikada neće dozvoliti ponižavanje srpskih policajaca i ugrožavanja vrednosti koje je policija uspela da stvori.





Predsednik je, u obraćanju na ceremoniji ispred Palate Srbija, naglasio da građani Srbije imaju mnogo razloga da budu zahvalni policiji, koja je imala i ima izazova u izobilju.





"Zauzvrat možete da zamolite građane samo jedno - da dozvole da obavljate svoj posao i ne koriste policiju kao sredstvo u sukobima drugačijih mišljenja. Srpski policajci i poštovanje Ustava su svetinje. Nikome nećemo dozvoliti ponižavanje dostojanstva srpskog policajca i ugrožavanje vrednosti koje je policija uspela da stvori. Svi moraju da izopšte policiju iz svojih sukoba i dozvole da časno obavljaju svoj posao", poručio je Vučić.





Istakao je da je policija uvek, za razliku od onoga što danas možemo da vidimo u drugim državama, imala nepristrasni pristup i delovala sa ciljem smanjenja tenzija, dodajući da uspešnost rada policije ne zavisi od broja uhapšenih, već koliko su ulice mirne i koliko se građani osećaju sigurno.





Podsetio je da je prošle godine rekao da će uvek biti napada na policiju i da će oni biti krivi kriminalcima i onima koji će iz različitih interesa podržavati kriminalne aktivnosti.





























"Neće nikada biti jednostavno da objasnite da ste samo radili posao, ali to ne sme da vas odvrati od ispunjavanje obaveza. Tu ste da očuvate red i mir. Na kraju krajeva i pored kritika svi ljudi uvek pozovu policiju i traže podršku od vas, jer znaju da je to najbrža pomoć", podvukao je on.





Poručio je da je danas savršen dan da se proslavi postizanje napretka i boljitka u policiji, zahvalio pripadnicima MUP-a na zalaganju i požrtvovanju i dodao da će se nastaviti da ulaganjima u opremu, oružje, ali pre svega, u ljude.













"Snaga policije se proširila za skoro 5.000 ljudi, za skoro 700 novih vozila, četiri helikoptera, a tri još očekujemo. Uz nove uniforme i opremu, plate veće za gotovo 40 odsto, nove stambene projekte za veteran, koji su u toku", rekao je Vučić na obeležavanju Dana MUP-a ispred Palate Srbija.





Predsednik je poručio da je od svih promena najprimetiniji porast uvažavanja građana prema pripadnicima MUP-a.





"Takvo poštovanje nije nešto što predsednik ili vlada mogu da kupe ili poklone, već je zasluženo posvešćenoscu pripadnika policije, boljim rezultatima i većim pozudanjem citave policije", rekao je Vučić.













On je posebno zahvalio mladi polaznicima policija što su, kaže, pokazali ogromnu disciplinu i odgovornost tokom krize koja je izneadila ceo svet, ali ne i njih, i poželeo im mnogo uspeha u teškom radu.





"Vi ste ponajmanje bili iznenađeni i držali ste se hrabro, odgovorno i ozbiljno i time pokazali da zaslužujete policijsku značku i da se bavite jednim od najčasnijih zanimanja koje neka država može da ponudi", rekao je Vučić.





Ukazao je da se drzava prethodnih godina trudila da podigne standard policije, dodajući da zna da još nismo na nivou gde bismo mogli reći da smo zadovoljni.

















"Ako poredite ranije plate i današnje, one su značajno veće, a ako uspemo da nastavimo sa ekonomskim oporavkom zemlje biće još veće. To može samo uz vaš predan rad, borbu protiv kriminala, korupcije, neselektivnom, da niko nije iznad zakona", kazao je on.





Vučić je ukazao da je bitno da danas građani mogu da vide oružje i oruđe kojim policija raspolaze, navodeći da, kada se pogledaju helikopteri, može da se vidi kakav je put Srbija prošla i prešla, koliko smo napredovali, i koliko novca uložili.





Obećao je nabavku još helikoptera, pominjući one tipa Super Pume.





"Nastavićemo ulaganje u opremu, oružje, u vozila ali pre svega u ljude, brigu o našim policajcima, koji su služili otadžbini uvek kada je bila najugroženija", istakao je Vučić.





On je dodao da je bitno da policijski službenici imaju rešeno stambeno pitanje, da mogu da se posvete svetom poslu očuvanju reda I mira.













Zahvalio se vatrogascima i specijalnim jedinicama koje su uvek prve da pomognu našem narodu.





"Nastavite da radite još vrednije, a drzava će uvek umeti da iskaže zahvalnost. A građanima hvala što su, i bez obzira što postoji kampanja protiv policije, uvek uz svoju državu Srbiju, svoju policiju, znate da su tu da vam pomognu, da smo svi mi samo vaš servis. Hvala što volite našu najbolju i najlepšu otadžbinu", zaključio je Vučić.







VUČIĆ: PODMLADIĆEMO SNS





Predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić ocenio je danas da političke stranke moraju sebe da menjaju i dodao da će naprednjaci promeniti mnogo toga uvođenjem mladih snaga.





Vučić je rekao da su građani nezadovoljni "lokalnim šerifima", bahatošću ljudi na lokalu, ali i nekih državnih funkcionera.





"Radićemo na podmlađivanju stranke", ukazao je on.





Najavio je da će SNS ići na predstavljanje svojih mladih lidera.





"I Koka kola svake godine u svojoj cengrali menja 15 odsto zaposlenih. Mora se uvek zanoviti i sveža krv ubaciti. Kada ste 15 godina na istom mestu nemate vsise entuzijazam", dodao je Vučić na TV Pančevo.





Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara, govorio i o situaciji sa migrantima u Srbiji, navodeći da nikome nije prijatno kada u gradu šetaju nepoznati ljudi, koji su neretko gladni i nervozni.





Podsetio je da su migranti prošli pakao, dolazeći do Srbije.





Istovremeno je naglasio da u Srbiji gotovo da nema ozbiljnih problema sa migrantima, ali da je u prirodi ljudi da više veruju "pričama, praznoverju i sujeverju".





Ukazao je da u Srbiji postoje ljudi koji i dalje tvrde da je zemlja čtvertasta, te da su građani u Pomoravlju nedavno protestovali, u ne tako malom broju, protiv 5G mreže, iako u Srbiji nema ni tendera, a ni stuba za 5G mrežu.





"Ali neko je bio u Holandiji i video da su uništili jedan stub i rešio da uništi sve stubove kod nas koji ni ne postoje. Mi živimo u 21 veku, prekinite i dajte da radimo ozbiljno", rekao je on.