Epidemiolog dr Darija Kisić Tepavčević izjavila je da ne bi menjala ni jednu odluku u vezi sa epidemijom korona virusa, kada bi mogla da se vrati unazad."U zavisnosti od aktuelne situacije u svetu gledali smo koje su to najbolje mere u suzbijanju epidemije. Odgovorno tvrdim da bismo svaku svoju odluku ocenili najvišom ocenom. Da smo znali bolje, bolje mere bismo u tom momentu doneli", rekla je ona.Ona je rekla da svi mogu da komentarišu mere nakon prvog talasa epidemije."Mi smo radili 24 časa i gledali koja je to najbolja moguća mera. Sigurna sam da se vratimo u taj trenutak ne bismo ništa menjali", smatra zamenica direktora Instituta "Batut".Govorila je i o novim merama Kriznog štaba."Kada su u pitanju okupljanja na otvorenom prostoru tu više nema limitacija. I dalje se preporučuju mere fizičke distance koja je osnovna mera prevencije. Kada su u pitanju zatvoreni, tu je limit povećan sa 100 na 500, ponovo u skladu sa poštovanjem fizičke distance", rekla je ona.Kisićeva kaže da je od sada nošenje maski i rukavica obavezno samo u javnom prevozu."Nošenje maski i rukavica više nije obavezno, ali se preporučuje. Pogotovo za starije od 65 godine. Obavezno nošenje maski je sada ograničeno na javni prevoz", izjavila je.Dodala je da će umesto dosadašnjih dva, od sada biti dovoljan jedan negativan PCR test nakon 14 dana izolacije.Istakla je značaj masovnog testiranja na broj prijavljenih inficiranih građana."Da nismo testirali, ne bismo ni znali da imamo zaraženih. Testirali smo i najmanju sumnju i zato imamo veoma mali broj neidentifikovanih smrti", rekla je ona.Severna Makedonija beleži rekordan broj zaraženih u prethodnim danima, a Kisić Tepavčevićeva ne očekuje da će se to preneti kod nas."Zemlje kao što je Makedonija, pa i Grčka nisu bile toliko zahvaćene. Pa i u našoj državi, vidimo kako virus ide prema jugu. Oni koji nisu pretrpeli to na početku neće to izbeći. Ne očekujem se da će se to kod nas desiti. Da, imamo porast u broju obolelih ali na račun aktivnog traženja obolelih", poručuje Kisićeva.Srbija poslednjih dana beleži veći broj novozaraženih. Tokom današnjeg dana registrovani je još 96 zaraženih."S obzirom na to da sada sve kontakte testiramo, veća je i verovatnoća da ih otkrijemo. Kada nismo sprovodili ovakvo testiranje, govorili smo da je zaraženih više za pet do deset puta. Šta nam sada ostaje kao potencijalni neprepoznat. Ukoliko neki asimptomatski pacijent širi zarazu oko sebe", izjavila je.Odgovarajući na pitanje kada Srbija može da proglasi kraj epidemije rekla je da će to uslediti kada 20 dana ne bude zaraženih."Po definiciji, kada 20 dana nemamo zaraženih. Za male boginje to je trajalo 18 meseci. Odjava epidemije na jednom području ne znači mnogo, i dalje treba poštovati preporuke", smatra ona.Na globalnom planu, zamenica direktora Instituta "Batut" smatra da će kraj pandemije biti proglašen kada nivo kolektivnog imuniteta u svetu ispuni određen kriterijum."I to je arbitarno. Kada se na početku čekalo kada će SZO proglasiti pandemiju, mi smo svi pričali da su uslovi ispunjeni jer se proširilo na dva i više kontinenta. Pobeda se može proglasiti onog momenta kada je nivo kolektivnog imunitet u svetu onemogući epidemijsko širenje"