Novosti online | 04. jun 2020. 19:10 | Komentara: 0

- Prvom vaseljenskom saboru, održanom u Nikeji, prisustvovao je i Nikola, episkop grada Mira u Likiji, poznatiji kao Sveti Nikola Mirlikijski. Kako se drevna Likija već vekovima nalazi na području savremene Turske, možete li zamisliti slučaj da neki turski istoričar ustvrdi kako je Sveti Nikola Mirlikijski poreklom bio Turčin? Naravno da ne! - zaključuje Ristić.





(Blic.rs)



Organizacija "Tim Albanaca" koja stoji iza dokumentarca u kome se sve srpsko na Kosovu proglašava albanskim, stigla je i do Troje. Napravili su još jedan film u kome tvrde da je Troja bila u Albaniji, a pisali su i Trampu upozoravajući ga da odbaci svaku ideju saradnje sa Srbijom.Prisvajanje srpske kulturne baštine i njeno proglašavanje albanskom, a što smo je dugogodišnja akcija kosovskih političara i kvazi istoričara, sada se preselilo i na film. Dokumentarac naziva "Velika srpska istorijska obmana - kako su Srbi ukrali albansku istoriju" digao je popriličnu prašinu u domaćoj javnosti.Možda autori i ne zavređuju toliku pažnju, ali pokušaj prekrajanja istorije i svojatanje srpskih manastira i crkava, sigurno da jeste upozorenje i razlog za zabrinutost. Razlog više jer film u kome su falsifikovane istorijske činjenice je skupa produkcija, a prikazan je i u udarnom terminu najveće albanske televizije u Tirani "Top kanal".Iza filma stoji organizacija "Team Albanians" (Tim Albanaca) sa sedištem u Americi, a koju je osnovao Deni Hodža, student Kembridža. U rukovodstvu je nekoliko mladih Albanaca od koji neki žive u USA, EU i na Kosovu. Kao svoj cilj oni navode da "pružaju sve potrebne informacije o Albaniji i Kosovu kao destinacijama za putovanje, kulturu i gastronomiju". Međutim, rade i na povezivanju sa albanskom dijasporom u Americi, ali tvrde da isključivo "imaju za cilj da promovišu prirodne, kulturne, umetničke i istorijske vrednosti Albanije na mreži i dele svetu raznoliku baštinu svoje zemlje".Međutim, iako bi se po opisu reklo da su pre svega nešto poput turističke organizacije, ovi mladi su zapravo politički aktivni.Oni su pre oko mesec dana poslali i otvoreno pismo predsedniku Donaldu Trampu o dijalogu između Kosova i Srbije, a iza koga je stalo skoro pedeset različitih albanko-američkih udruženja pa i albanskih medija sa prostora Amerike. U ovom pismu Tramp se kritikuje i izražava zabrinutost "zbog smera spoljne politike Amerike vezano za odnose Kosova i Srbije". Daju se čak i nimalo liberalne i tolerantne preporuke za "rešavanje problema sa Srbijom" koje su podržala brojna albansko-američka udruženja.Odmah na početku pisma Trampu se jasno kaže: "Mi, dole potpisani, albanskoameričke građanske, verske, kulturne i humanitarne organizacije, sa izbornom jedinicom većom od milion nacionalnih"...- Takođe pišemo da izrazimo ozbiljnu zabrinutost zbog smera spoljne politike SAD u vezi sa odnosima Kosova i Srbije. Kao što nesumnjivo znate, oslobađanje i izgradnja države na Balkanu bili su veoma uspešno američko dvostrano nastojanje sa značajnim ulaganjima SAD, EU i NATO-a u proteklih 20 godina. Međutim, ova dostignuća mogu biti poništena zbog kratkovidih ciljeva diplomatije određenih zvaničnika na Kosovu, u Srbiji i možda u Sjedinjenim Državama - sve u vaše ime - navodi se u pismu i nastavlja:- Kosovari se plaše da bi srpsko lobiranje moglo ugroziti američki moralni kompas i da bi SAD mogle da skrenu pogled, jer je Kosovo potencijalno dodatno isečeno kako bi odgovaralo nacionalističkim ambicijama Srbije... Budući da Albanci žive na čitavom poluostrvu Balkana, ozbiljno smo zabrinuti da će bilo koje pratećećpromene granica ponovo podstaći sukob i ponovo destabilizovati čitav region. Stoga, najoštrije protestujemo protiv nedavnim akcija određenih američkih predstavnika koji su podstakli srpsku tvrdoglavost u tim razgovorima i stvorili nepotrebnu političku krizu na Kosovu...- navodi se u pismu.U pismu ima navoda o albanskim žrtvama, krađi kosovske kulturne baštine, ali se uvek provlači da "Kosovo nema većeg saveznika od USA i da podržava snažno američko liderstvo u svetu", dok se napada predsednik Srbije i Srbija kao država.- Albanci su među najupornijim saveznicima SAD u svetu, a mi smo uvek podržavali prioritete spoljne politike Sjedinjenih Država na Balkanu i šire. Mi kao Albanci-Amerikanci predstavljamo sve što je najbolje o Americi kao ponosni američki vojni pripadnici, vlasnici preduzeća i rukovodioci preduzeća kao i građani željni izvršenja naših građanskih dužnosti... Pravo prijateljstvo, poput onog koje Albanci nude Americi, ne sme se zanemariti ili zaboraviti - navodi se u pismu."Tim Albanaca" osim mržnje prema svemu srpskom, usmeren je na Kosovo, Albaniju i Severnu Makedoniju. Prekrajanje istorije na Kosovu nije im jedini filmski poduhvat. Nedavno su snimili još jedan dokumentarac sa engleksim titlom, a sadržaj je ni manje ni više nego da je Troja bila u Albaniji, a Trojanski rat bitka među Albancima. I u ovom filmu pričaju isti "istoričari", kao i u filmu da je sve srpsko zapravo albansko.Ovaj dokumentarac prikazan je na albanskom "Top kanalu" sa sedištem u Tirani. Ovaj medij osnovao je 2001. godine biznismen Dritan Hodža (16. oktobar 1968. - 23. maj 2008.) “Top Media" je bila najveća albanska medijska kompanija. "Blic" juče nije uspeo da potvrdi rodbinsku vezu između vođe "Tima Albanaca" studenta u Americi Denija Hodže i prezimenjaka iz Tirane. Biznismen Hodža bio je u ozbiljnom sukobu sa tadašnjim premijerom Salijem Berišom zbog prava na satelitsko emitovanje. Beriša je novčano kaznio Hodžinu medijsku grupu sa 13 miliona evra. Prema navodima kasnije su postigli kompromis. Međutim, Hodža se suočio i sa optužbama za utaju poreza koje je negirao.Komentarišući dokumentarac istoričar Aleksandar Životić kaže da nije iznenađen.- Jedina novina je da su Albanci sa tim filmom otišli korak dalje kako bi zaokružili svoju kvazi-državu, ostvarili dublji identitet na Kosovu i Metohiji i našli direktnu povezanost sa srednjim vekom. Na taj način žele da predstave srpsku kulturnu baštinu na KiM koja je pod zaštitom Uneska kao sopstvenu. To insistiranje na Iilirskom poreklu Albanaca i istorijskom pravu na ove prostore je deo šire regionalne priče koja je zastupljena i u Crnoj Gori - upozorava Životić.On dodaje da bi Srbija protiv toga trebalo da se bori jezikom koji razume ceo svet, a to je kako kaže, uporno ponavljanje u intelektualnim sredinama da su na Kosovu ugrožena lična prava Srba na egzistenciju i rad, kao i kulturna dobra koja su pod zaštitom Uneska.Istoričar Dejan Ristić ističe za "Blic" da je albanski "dokumentarac" klasičan primer pseudoistorije i pseudoarheologije sa ciljem dokazivanja nedokazivog.- U istorijskoj nauci je odavno dobro poznato i istorijskim izvorima verifikovano to da su pojedini apostoli i njihovi učenici širili hrišćanstvo na ovim prostorima već tokom prvog veka nove ere. To je potpuno nesporno. Ono što, međutim, u ovom slučaju predstavlja klasičan udžbenički i potpuno amaterski pokušaj pseudonaučnog delovanja jeste tumačenje po kome su oni tada hrišćanstvo širili među precima današnjih Albanaca. U toj epohi, apostoli i njihovi učenici širili su hrišćanstvo među pripadnicima lokalnog romanizovog stanovništva. U njega, na žalost naručilaca i realizatora ovog dokumentarca, nisu spadali i Albanci iz jednostavnog razloga što se oni, kao odelita nacija u savremenom smislu te reči, javljaju tek u XIX veku - naglašava Ristić.Istoričar je dao i primer kako izgleda pokušaj pseudonačne i autohtonističke analize značajnih istorijskih događaja ili ličnosti.