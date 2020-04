Tanjug | 01. april 2020. 09:54 |

BEOGRAD - Vojska danas počinje da postavlja krevete u Hali sportova na Novom Beogradu, sutra će postaviti u Pioniru, a u subotu u Areni, kaže zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i dodaje da će Beograd tako dobiti još tri improvizovane bolnice za smeštaj zaraženih pacijenata novim korona virusom."Pravimo tri improvizovane bolnice u Beogradu, jel je situacija dramatična. Juče svi građani Srbije dobili poruke od Štaba, od epidemiologa koliko je situacija dramatična", rekao je Vesić za TV Pink.On je naglasio da će kapaciteti tri improvizovane bolnice biti oko 2.500 mesta i to 1.500 u Areni i još 1.000 u ostala dva sportska centra.Da li će biti uvedena dvadesetčetvoročasovna restrikcija kretanja, kako kaže, zavisi od građana - ukoliko se budu poštovale mere Vlade Srbije do takve odluke neće doći."Ukoliko se deo građana bude ponašao kao do sada to će morati da se uvede. Molim građane da razumeju da ljudi umiru, u Njujorku nose leševe, Španija uvela 24- časovnu zabranu kretanja, Grčka je uvela", rekao je Vesić.Dodaje da je Grad tražio da se zatvore javna izletišta, da li će Vlada Srbije, odnosno Republički štab doneti odluku da se zatvore izletišta zavisi od ponašanja građana."Ne vidim smisao da izletišta budu otvorena, da se ljudi druže, da imamo kao u subotu pune parkove. Mera zabrane okupljanje po parkovima ne bi bila da nismo imali one koji su u subotu šetali", naveo je on.