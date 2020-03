30. mart 2020. 13:32 |

Donacije kompanije Mozzart za borbu protiv korona virusa se nastavljuju - novi deo donatorskog paketa je finansijska pomoć za bolnice od 100.000 evra! Prva ustanova u koju će biti prosleđen novac je Opšta bolnica u Čačku.Inače, ova kompanija je do sada donirala ukupno 400.000 evra za borbu protiv ovog opakog virusa, a dala je i nemali doprinos državi i zajednici kada je u pitanju volonterski rad zaposlenih.U našoj zemlji postoji nekoliko glavnih centara za tretiranje COVID-19, ali bez obzira na to, gotovo sve bolnice u Srbiji će biti pogođene pandemijom. Kako je virus korona uticao na rad bolnice u Čačku, objasnio je direktor ove zdravstvene ustanove u gradu na Moravi, dr. Miroslav Sretenović.-U poslednjih nekoliko dana povećava se broj pacijenata sa znacima respiratornih infekcija, koje su i mogu biti povezane s virusom korona. Kao potvrda toga, povećava se i broj testiranih i broj pacijenata, pozitivnih na COVID-19. Naravno da se takva situacija odrazila i na rad čačanske bolnice. Morale su biti primenjene mere reorganizacije, kako prostornih kapaciteta, tako i preraspodela kadrova. Neka odeljenja su predodređena za prijem ozbiljnih slučajeva bolesti i formirani su timovi za nadzor i lečenje tih pacijenata. Isto tako, treba organizovati i lečenje drugih pacijenata, koji nisu u vezi sa COVID-19 infekcijom, a zaslužuju bolničko lečenje. Kapaciteti bonice su opterećeniji i zahtevaju povećano angažovanje svih resursa i povećanu potrošnju svih sredstava za rad.Prema njegovim rečima, u takvoj situaciji, svaka pomoć je dobrodošla i preko potrebna, kako bismo svi zajedno lakše prošli kroz ovu zaista vrlo ozbiljnu i potencijalno vrlo opasnu situaciju.- U skladu s tim, donacija kompanije Mozzart je vrlo dragocena i daće značajan doprinos i značaj u zajedničkoj borbi. U to ime izražavamo veliku zahvalnost kompaniji Mozzart, u ime svih naših pacijenata i u ime svih zaposlenih čačanske bonice – istakao je dr. Sretenović.U ovom trenutku Italija, koja spada među industrijski najrazvijenije zemlje sveta sa izvrsnim zdravstvenim sistemom, najpogođenija je zemlja pandemijom korona virusa. Srbija je dosta siromašnija zemlja od Italije, sa značajno manjim budžetom za zdravstvo, stoga je svaka donacija pojedinaca, privrednih društava, kompanija dobrodošla, jer se sa ulaskom Srbije u četvrtu nedelju od prvog registrovanog slučaja virusa korona, lekari već umaraju, oprema troši, prostora u bolnicama ima sve manje i solidarnost je neophodna kako sistem ne bi dočekala sudbina Italije.Na primeru Italije, gde se broj smrtnih slučajeva uvećava iz dana i dan i pored jakog sistema zdravstvene zaštite, jasno je koliko je opasan virus koji parališe svet prethodnih meseci. Apeli italijanskih zdravstvenih radnika su sve glasniji – usled manjka medicinskog osoblja, lekari, sestre, tehničari primorani su da rade neograničen broj sati u smeni, dokle god ih umor ne savlada. Potresne slike medicinara iz Italije s podlivima na licu od višesatnog nošenja zaštitne opreme obišle su svet. Pre manje od sedam dana Evropu je potresla vest da su Češka i Poljska zaplenile prekopotrebnu humanitarnu pomoć u vidu zaštitinih maski i respiratora koju je Kina poslala Italiji. U trenucima kada su svi respiratori u Italiji zauzeti, a ovi medicinski aparati deficitarna roba na svetskom tržištu, jer od njih doslovno zavise životi stotina ljudi koje virus pogađa, "očigledna greška koja se dogodila", kako je zaplenu humanitarne pomoći nazvao ministar unutrašnjih poslova Češke Jan Hamaček nikako nije smela da se dogodi.(PR)