Tanjug | 29. mart 2020. 20:30 | Komentara: 0









- To znači da se parališe ekonomija, zaustavlja kretanje radnika, osim onih na neophodnim poslovima, prodavaće se samo prehramnbeni i farmaceutski proizvodi, a biće otovrene pumpe, bolnice, banke - kaže Lalić.













Nekoliko srpskih državljana u Španiji zaraženo je korona virusom, ali još nismo dobili zvanične informacije od zdravstvenih institucija, izjavila je danas ambasadorka Srbije u Madridu Katarina Lalić.Prema njenim rečima, srpska dijaspora u Španiji zvanično broji oko 3.000 ljudi, a nezvanično oko 5.000 i oni su u kontaktu sa ambasadom.Lalić kaže da je broj Srba koji su zarobljeni širom Španije sa 160 pao na oko 130 i da mnogi odustaju od povratka jer su svesni rizika.- Na Kanarskim ostrvima ih je oko 30, ima ih i na Balearskim ostrvima. U stalnom smo kontaktu sa njima ii gledamo da im pomognemo. Do 26. marta tamo su hteli da zatvore sve hotele, ali neki će i dalje biti otvoreni što je bitno za naše ljude - rekla je Lalić.Ona navodi da u Španiji broj potvrđenih i smrtnih slučajeva raste i da vrh krivulje nije dostignut, ali da stručnjaci očekuju da će se to desiti krajem sledeće nedelje.Ističe da su svi su svesni da se pritisak neće smanjiti ako krivulja krene da pada.Prema njenim rečima, veliku zabrinutost izaziva to što su 14 odsto zaraženih lekari, što dovodi u pitanje čitav sistem.Najgore je, kako kaže, to što oni nemaju zdravstvenu opremu kao što su maske, rukavuice, respiratori.- Smrtnost je velika, pa pogrebna preduzeća ne stižu da preuzmu posmrtne ostatke. Kada ih preuzmu mrtvačnice su pune. Napravili su jednu mrtvačnicu od klizališta, a planiraju da u te svrhe upotrebe još jednu halu - kaže Lalić.Ističe da najveći procenat preminulih čine starije osobe i da je 1.100 žrtava zabeleženo u domovima za stare.Kako navodi, privatni domovi za stare su posebno ranjivi jer kada virus tu uđe, više ne izlazi.Lalić dodaje da su u Španiji bolnice pune, na snimcima se vidi kako ljudi leže na podovima, pa su u tu svrhu osposobljeni pojedini hoteli.- Pravi se još bolnica, a na sajmu će biti smeštena improvizovana bolnica sa 1.300 kreveta - kaže Lalić.Ona dodaje da su zdravstveni stručnjaci iz straha od totalnog kolapsa zdavstvenog sistema, s obzirom na to da su mnoge bolnice već zagušene, a mnoge pred kolapsom,preporučili da se mere radi sprečavanja širenja korona virusa pooštre, pa su na današnjoj sednici vlade usvojene rigoroznije merepreporučenePrema njenim rečima, to što se zamrzava ekonomija koja trpi veliku udarac, što će to pojačati ekonomsku i socijalnu krizu posle pandemije.- Na medije se apeluje da se trude da saopštavaju zvanične, proverene podatke i da proveravaju verodostojnost svojih podataka, kako se ne bi širila panika. Ovde se podaci o zaraženima objavljuju svaki dan u podne i tu nema odstupanja. Više nema preuveličavanja cifara i svi se oslanjaju na zvanične podatke - ističe Lalić.Dodaje da su u Španiji izdata upozorenja na hakerske prevare.- Bilo je pokušaja prodaje vakcina za koronu čime su želeli da upadnu u račune, kao i pokušaja upada u poverljive podatke građana - rekla je Lalić.