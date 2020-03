Tanjug | 29. mart 2020. 20:09 | Komentara: 0

Avion Er Srbije iz Abu Dabija sleteo je večeras na beograski aerodrom "Nikola Tesla", sa 134 naših građana, među kojima je i pet beba.Avion A320 je sleteo nešto posle 19.30 sati, objavljeno je na sajtu beogradskog aerodroma.Među putnicima koji su se vratili iz Abu Dabija je i pet beba.Vlada je u dogovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem organizovala taj let Er Srbije za Abu Dabi, izjavio je ranije danas za Tanjug ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i dodao da je za sutra planiran let za Stokholm, koji će u povratku sleteti i u Brisel.Takođe, u utorak su planirana dva leta, za Istanbul i let ATR-a za Bukurešt, dodao je ministar.