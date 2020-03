Novosti Online | 29. mart 2020. 16:30 | Komentara: 0

Nakon što je juče saopšteno da se zabranjuje šetnja kućnih ljubimaca u periodu od 20 do 21 sat, na društvenim mrežama se podigla velika prašina, a epidemiolog Predrag Kon pojasnio je na današnjoj konferenciji za medije da su se pojavile zloupotrebe i da se one, u ovom trenutku, više ne tiču struke.Vlasnici kućnih ljubimaca više neće moći da izvode svoje krznene prijatelje u dvadesetominutnu šetnju kao što je to ranije bilo moguće u krugu od 200 metara od prebivališta, u periodu od 20 do 21 sat, saopšteno je juče, a društvene mreže bukvalno su eksplodirale.Ovakva odluka opravdana je juče mišljenjem struke, o čemu je govorio doktor Kon na današnjoj redovnoj konferenciji. Kako kaže, konkretno za puštanje pasa, oni (stručnjaci) su bili direktno pitani da li vlasnicima treba dozvoliti šetnje, na šta je tada odgovoreno potvrdno.- Međutim, pojavile su se zloupotrebe i to je suštinski važno. Svaka zloupotreba nije više struka. U takvoj odluci da ne može između 20 i 21 čas ja nisam pitan. To ne znači da ne podržavam svaku odluku. Tako je i za sve - kazao je epidemiolog Kon.Dakle, kada je uvođenje dozvole bilo aktuelno pitanje, "struka" je dala mišljenje koje je išlo u prilog vlasnika pasa, ali pošto je veliki broj građana ovu odluku zloupotrebio, epidemiolozi nisu pitani, već je mera ukinuta, a vlasnici pasa kažnjeni zbog neodgovornih pojedinaca.