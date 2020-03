Tanjug | 28. mart 2020. 11:45 |

Maksimum broja zaraženih korona virusom očekuje se u petoj i šestoj nedelji, rekao je danas epidemiolog Predrag Konm, navodeći da preduzete mere daju rezultat i da ih u naredne dve nedelje treba striktno poštovati i najintenzivnije sprovoditi kako bi se maksimalno usporio rast broja obolelih.Kon je u uključenju na TV Prava rekao da je u naredne dve nedelje jako bitno da u najvećoj mogućoj meri usporimo krivu rasta broja zaraženih i da bude što manje kontakata koji predstavljaju rizik za prenošenje korona virusa.On je precizirao da se nalazimo na strmom usponu epidemije koje je uobičajeno, ali i da se socijalnim distanciranjem i drugim preduzetim merama sigurno ta strmost neće biti velika.“Po prirodnom toku, četvrta i peta nedelja su kada se dolazi do maksimuma, u našem slučaju to je šesta nedelja”, rekao je Kon.Upitan šta bi po njemu bio uspeh za kraj treće nedelje u Srbiji, Kon kaže da je uspeh da imamo što manje preminulih i što manje pacijenata na respiratoru.Naveo je da je prekjuče bilo 25 pacijenata na respiratoru, a juče 45.“Počinje taj porast ne samo slučajeva, nego pojave teških slučajeva koji ne moraju odmah biti teški, nego pripadaju srednjim, pa petog i šestog dana postaju teški”, kaže Kon.Već ima, kako navodi, još ljudi koji su kandidati za respiratore, a svi koji dođu u tu situaciju su životno ugroženi i sve zavisi od toga da li su pravovremeno stavljeni na respirator, od njihove životne dobi i od toga da li imaju neke hronične bolesti.Kon navodi da smo ipak u trećoj nedelji imali mali pad obolevanja.“Kad poredimo sa Italijom u 22. danu mi smo uštedeli punih sedam dana”, rekao je Kon i objasnio da je kod nas 10 puta niži intenzitet virusa 22. dana nego što je bio u Italiji.Povodom najave sprovođenja obimnijeg testiranja, Kon kaže da to omogućiti otkrivanje blažih slučajeva što je, naglašava, cilj.“Cilj je da se oni izoluju kako ne bi dalje širili infekciju”, rekao je Kon.Najavio je da će biti testirani svi koji treba da izađu iz izloacije, a za koje kaže da moraju dva puta uzastopno da imaju negativan nalaz da bi se tretirali kao zdravi.Naglasio je da je najvažnije da se testiraju oni koji imaju simpotome, zatim kontakti koji su nesumnjivo ostvareni sa nekim potvrđenim pozitivnim na korona virus.“Oni koji dolaze iz inostranstva, oni koji izlaze iz izolacije ili iz karatnina ili samoizolacije, sve to moramo testirati da nam se ne bi desilo da prolaze nesmeteno oni koji ne osećaju tegobe, a nose virus i mogu prenositi zarazu”, kaže Kon.Dodao je da će izolacija takvih slučajeva spreciti dalje prenošenje i rezultati će se videti na kraju četvrte nedelje.