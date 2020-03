Novosti Online | 28. mart 2020. 10:14 | Komentara: 0

Vladimir Vojvodić naveo je gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a da će u kratkom periodu biti razvijena i dostupna za korišćenje rešenja, poput prvog srpskog respiratora, nove vrste zaštitne maske, kabine za dezinfekciju, mobilni pult za beskontaktno merenje temperature i ručnu dezinfekciju, prenosivi ozonizatori...





Ističe da je ideja da se odabrana rešenja što pre stave u upotrebu kako bi se okolina učinila bezbednom i spasli mnogi životi.





Srpski respirator, zaštitna odela, nova vrstu maski sa HEPA filterom koji može da se menja, kabine za dezinfekciju na javnim mestima – to su neka od 12 rešenja koja radi suzbijanja efekata pandemije izazvane virusom korona finansira Fond za inovacionu delatnost."Prvi srpski respirator ćemo definitivno napraviti u rekordnom roku za ovakav tip uređaja. Cilj da se on završi u naredne četiri nedelje jer je to strateški važan uređaj koji će omogućiti da u Srbiji imamo ekspertizu da pravimo nešto ovog tipa i što će biti od koristi ne samo u ovoj pandemiji već i u svakom narednom scenariju ovog tipa", objašnjava Vojvodić.Dodaje da je na javni poziv stiglo oko 300 predloga inovativnih projekata, a da je stručna komisija Fonda dala prioritet onim rešenjima za koja je procenjeno da mogu stvoriti najbolji, najbrži i strateški važan odgovor na konkretne probleme."Ono što se pokazalo je da srpska mikro mala i srednja preduzeća koja su mogla da se prijave na ovaj javni poziv poseduju znanje, resurse i izuzetno veliku želju da pomognu. Faktički stavili su sve svoje kapacitete na raspolaganje. Stiglo je oko 300 prijava u razmaku od sedam dana i mi smo radili danonoćno kako bismo sve prijave obradili i izabrali one koji su najrelevantniji za situaciju u kojoj se trenutno nalazimo. Fond je birao projekte na osnovu prioriteta koje je definisala Vlada Srbije", objašnjava Vojvodić.