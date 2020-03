Novosti Online | 27. mart 2020. 18:03 > 19:10 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić su se obratili javnosti povodom uvođenja novih mera u suzbijanju epidemije korone virusa. Oni će ovom prilikom govoriti i o novim informacijama koje se tiču virusa.





Kako je ranije najavljeno, teme obraćanja biće situacija u vezi i sa Kosovo i Metohija i dezinformacije iz Crne Gore u vezi sa respiratorima.





Pratite sa nama uživo:









- Danas je verovatno najteži dan od Drugog svetskog rata. U Italiji je rekordan broj ljudi preminulih, 969. Ovo sam rekao zbog brojeva koje vidite ni mi nećemo biti u zavidnoj situaciji. Naredne dve ili tri nedelje. Naši brojevi računajte za dva tri dana kreće obilnije testiranje. Bolnice su nam pune. Od bolnica su ostale ona na Zvezdari i VMC. Uzdali smo VMA ali ne možemo tamo. Moraćemo da uzmemo Halu Pionir. Hala Čair se radi od ujutru. Svakoga dana sve više ljudi ide na respiratore. Dugo smo ragovarali o merama. Saglasni smo da mi tu ne možemo Bog zna šta da uradimo. Nemojte ljudi da tražite dozvole da biste prekršili policijski čas. Maske smo poslali po celoj Srbiji.





Vučić je rekao da nikada nije video takvu otimačinu što se tiuče nabavke respiratore.





- Niko više ne poštuje ugovor koji napravite. Ne možete novcem da kupite.





Kako kaže, svakoga dana dolazi sve više ljudi u bolnice, i dodaje da bi neko izašao iz bolnice potrebno je od 15 do 28 dana.



- Za tri, četiri dana očekujemo i po 500 zaraženih koje ćemo morati da primimo u bolnice - rekao je Vučić.









Vučić je ponovo zamolio narod da ostane u kućama, i dodao da niko od nas ne radi ovo zato što je sadista.



- Ovo vas molimo da bi mogli da preživimo - rekao je Vučić i dodao da je jako teško doći do opreme na tržištu i da su dobili 120 hiljada maski.



Kako kaže, postarali su se da ljudi sve dobiju, da dodaje, bude više nego što ima Njujork, Madrid i London.



- U toku je opšta otimačina za respiratore na svetskom tržištu. Neće da potpisuju ugovore sa penalima, odmah prodaju za veću cenu. Obezbedili smo značajno više kliničkih respiratora, čak i transportnih za teritoriju cele Srbije - rekao je Vučić. Dodaje da ne želi da ljudi umiru na putu do bolnica.



Predsednik je rekao da se očekuje još nekoliko stotina respiratoda u narednih 12 dana, i dodao da oni znače život.



- Svaki respirator može da spase do tri, četiri života - rekao je Vučić.



Kako kaže, mnoge zemlje šalju svoje agente sa torbama i kešom u nabavke.







Kako kaže, Srbija pomaže i snadbeva tržište na KiM i dodaje da će Srbi moći da kupe sve što im je potrebno.

- Doćiće vreme kada ćemo imati 5,10,20,30 mrtvih u jednom danu. Moramo da budemo spremni na to.







Kako kaže, trude se da pokriju sve koliko je moguće na najbolji mogući način.



- U nedelju ćemo predsetaviti program ekonomskih mera. Napravili smo ozbiljan program, kao đšto je bio 2014. godine. Doneli smo ozbiljne mere koje će pokazati da RSbioja može brže od drugih da izađe iz ekonosmkih problema zbog korone - rekao je Vučić i dodao da neće biti smanjena plata i penzija.



Kako kaže, životi ljudi su najvažniji i zahvalio se onima koji ne žale svoje živote i zdravlje da bi pomogli bolesnicima.



- Imamo ogroman broj fantastičnih ljudi koji rizikuju svoje zdravlje i beskrajno im hvala na tome. Približavamo se periodu kada će se povećavati mrtvih dnevno. Molim penzionere, dobro je da u gerontološke centre nije ušla korona i dalje imamo mlađe ljude koji u zaraženi, rekao je Vučić i dodao da još uvek neće biti zatvaranja gradova.









On je rekao da je trudnica zaražena koronom rodila zdravu bebu i da ue to dobra vest.



- Druga dobra vest je da je mladić iz Valjeva koji je bio na respiratoru pre dva dana skinut sa njega, i sada diše svojim plućima, i po prvi put imamo veliku nadu da će sa njim biti sve u redu - rekao je Vučić.



ĆUPRIJA NOVO ŽARIŠTE



Predsednik Srbije rekao je da kada bi neki grad bio zatvoren to bi bila Ćurpija koja je novo žarište korona virusa, upravo zbog ljudi koji su se vratili iz inostranstva.



- Moja molba je za ljude, nećemo da donosimo teže mere, ali ne još, molba je za vas jer se približavamo periodu kada ćemo imati 5 pa 20, pa 30 ljudi dnevno i srećni smo jer je danas bio samo jedan preminuli pacijent - rekao je Vučić.









NEMAMO POTVRDU DA JE ČOVEK U ŠAPCU UMRO OD KORONE



- Mi nemamo potvrdu da je u Šapcu čovek umro od korone. Ima nekoliko osoba koje su umrle od infarkta. Proverićemo još jednom. To ko šta piše u medijima. Juče sam video video da su počei da odvode pacijente na Sajmu - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja naciji.









KARL BILT NAPAO VUČIĆA, PREDSEDNIK ODGOVORIO





Odgovarajući na pitanje novinara o napadu Karla Bilta i Sema Fabricija, Vučić je rekao Srbija poštuje svaku pomoć koja joj stigne.



- I mi imamo obavezu da pomognemo i drugima u regionu. Takođe, istina je da je "spornim" avionom dolazila roba koju smo mi kupili - rekao je Vučić.



Kako kaže, ceo dan se bavi nabavkom i ističe da ovako nešto nikada nije video.



- Inače se ne bavim političkim tračarijama, ali video sam da su me mnogi napadali što sam se zahvalio Kinezima na pomoći. Istina je da veoma poštujemo pomoć EU, ali je istina da je ovaj avion nosio kinesku robu koju smo mi najvećim delom platili - rekao je Vučić.



Kako kaže, ako misle da će da mu zapuše usta ili odseku jezik zato što govori ono što svi znaju i vide, Vučić dodaje da se nikada nije plašio da kaže istinu i da račune polaže narodu u Srbiji i nikome drugom.



- Sutra nam stiže i pomoć iz Emirata i njima se takođe zahvaljujem - rekao je Vučić.



Kako kaže, neko je naseo na lažnu vest ali ističe da to nije mnopgo važno.



- Mislim da se borim za interese našeg naroda i za to da Srbija ne ostane kratkih rukava na međšunarodnom tržištu - rekao je Vučić.









ODLUKA O NE ZATVARANjU GRADOVA JE SIGURNA BAR TRI DANA







Kada je zatvaranje gradova u pitanju, Vučić je rekao da su bili spremni za to, ali da je najbitnije da u ovom trenutku ljudi budu disciplinovani.



- Mi smo teške mere uveli na vreme. Nabavili smo i dovoljno materijala. Žilavo smo se pripremali. Imamo 7 miliona stanovnika. Ne zaboravite da na kraju suštinski, moramo da brinemo i u Srpskoj i svim drugim faktorima, tako da gledamo da čuvamo resurse, koje bi zatvaranje gradova zahtevalo - rekao je Vučić, i ponovio najstarijim građanima da ne izlaze nigde.



Vučić je rekao da su se neki naljutili i dolazili su da se iživljavaju nad lekarima govoreći da Vučić preuveličava.







- Naše se procene razlikuju u tome kolike ćemo žrtve da imamo, ali ovo je potpuno realan scenario. Ja uvek moram da budem loš policajac i molim ljude da ne izlaze nigde - rekao je Vučić.



PREDSEDNIK O PREDLOŽENOJ MERI DA PENZIONERI ŠETAJU OD 6 DO 7







Predsednik Vučić je odgovarajući na pitanje što su pojedini opozicioni političara predložili da se penzioneri šetaju između 5 i 6 popodne, Vučić je rekao da bi nam tada groblja bila prepuna.



- Groblja bi bila puna kada bi neko poslušao takvu inicijativu. To na sreću niko neće ni da čuje - rekao je Vučić. Kako kaže, nije pozvao Gorana ni za jednog pacijenta, a mnogo bliskih prijatelja je trenutno da Infektivnoj klinici, jer je, dodaje, za njega svaki pacijent isti.



- Ne molim ljude zato što želimo nekome loše, već želimo da ljudi razumeju da se borimo za njihove živote - rekao je Vučić. Predsednik je zamolio ljude da slušaju šta tačno govori i da ne slušaju izvrtanje njegovih reči.





- Molim penzionere da budu disciplinovani jer su oni najugroženiji. Borimo se danonoćno. Izigravam lošeg policajca, jer neko mora i to. Neko mor da provede ono što oje najteže i najgore. Imamo 3 puta više respiratora nego pre 10 godina - rekao je Vučić.



Kako kaže, ne voli kada se vodi debata o životima ljudi.



- Ljudi u Srbiji sve odlično razumeju i znaju. Moja molba još jedanput je da penzioneri ukoliko ne moraju ne izlaze ni nedeljom - rekao je Vučić i rekao da ne želi da sada vidi penzionere na ulicama, već kako kaže, srećne i veseli za neko vreme.