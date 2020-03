Tanjug | 27. mart 2020. 08:13 | Komentara: 0

BEOGRAD - Narednih 15 dana su ključni, biće povećan broj obolelih i umrlih, ali uz gvozdenu disciplinu sigurno ćemo izbeći katastrofalan italijanski scenario, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović."Moramo da izdržimo 15 dana i da imamo gvozdenu disciplinu, ova nedelja će biti teška, ali i naredna, a mere se moraju sprovesti do kraja kako bismo se izborili. Biće u narednom periodu još slučajeva i obolelih i umrlih, zato je potrebbno poštovati mere".Prema njegovim rečima, u Italiji i Španiji mladi su razmišljali kako virus pogađa starije, ali to je loš primer i pogrešan pristup."Njima je trebalo mesec dana da otkriju nultog pacijenta, a mi smo ga otrkili odmah. Moramo ozbiljno shvatiti situaciju i slušati preporuku struke, ne izlaziti iz kuće, održavati higijenu, nositi zaštitu, a ja se nadam da je narod to već shvatio", objašnjava epidemiolog.U Italiji i Španiji desio se i slom zdravstvenog sistema, a za to je pomalo kriv i mentalitet, smatra on.Tiodorović kaže da se posle Uskrsa očekuje pik epidemije, a zatim i njeno jenjavanje"Ljudi koji su došli iz inostranstva moraju u karantin iako su naoko zdravi. Krajem aprila i početkom maja treba mi da izdržimo ono što virus neće moći da izdrži. Ne samo zbog visokih temperatura, već i ultravioletnog zračenja", zaključio je epidemiolog za Blic.