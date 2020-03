Novosti Online | 26. mart 2020. 21:18 > 21:56 |





Večeras se u Srbiju doprema još jedan kontigent medicinske pomoći Srbiji, a na aerodromu Nikola Tesla, dočekala ga je premijerka Ana Brnabić, kao i ambasadorka Kine Čen Bo.Kineski avion je na beogradski aerodrom sleteo nešto posle 21 sat.Evo večeras, da postoji jedna poruka koju šaljemo, to je poruka solidarnosti i zajeništva - istakla je Brnabić i dodala kako svet postaje jedno u teškim vremenima.Evropa prolazi kroz teška vremena, i solidarnost je jako važna u ovim trenucima, dodala je premijerka.- Ovaj let je platila EU 450.000 dolara, let je iz NR Kine poleteo i nosi medicinsku opremu, respiratore, zaštitnu opremu, maske, testove za Covid 19 - dodala je Brnabić.- Ovo zajedništvo će nam pomoći da sačuvamo živote u Republici Srbiji i zahvalna sam svim kompanijama koje su nam pomogle - naglasila je ona.- Hvala im što su nam pomogli da svi zajedno, Kina, UN, EU, omogoćimo da sačekamo još jedan u nizu aviona - rekla je Brnabić. EU će pokriti troškove za nJmanje četiri leta, dodaje premijerka.- Osnovna poruka je zaista zajedništvo i solidarnost u teškim vremenima - zaključuje Brnabić.Ambasadorka Kine Čen Bo kaže da je solidarnost najvažnija u borbi sa koronavirusom."Današnji događaj dobar je pokazatelj soliranosti", kaže i dodaje: "Solidarnost je snaga"."Virus napada Evropu, i ugrožava naše živote i privredu, mi smo ovde da pokažemo solidarnost sa narodom Srbije", kaže šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabricio.On je ponovio da je troškove transporta finansirala EU, kao i da će finansirati naredne letove."Znate da sam Italijan moja zemlja je pogođena ovim strašnim virusom, ali sam tu kao Evropljanin da pokažem snagu solidarnosti", navodi Fabricio.