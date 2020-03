Novosti Online | 25. mart 2020. 19:44 |

- Zemlje koje su puno testirale, Koreja, Kina i slično, završile su epidemiju dobro. Moramo da se borimo da ne čekamo pacijente da nam dođu u velikom broju, već da ih otkrivamo sami u prvim fazama bolesti. Svi koji su trenutno u teškom stanju, svi su čekali da se jave lekaru nekoliko dana i svi su uglavnom zakasnili, verovatno u strahu od bolnice – kaže dr Nestorović, dodajući da je tako izgubljeno puno vremena.

- Imam 65 godina i dugogodišnje iskustvo, svašta sam video, ali nikada nisam doživeo ovakvo vanredno stanje - kaže za Pink dr Branimir Nestorović, pulmolog i alergolog Univerzitetske dečje klinike Tiršova, govoreći o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji.Ističe da naša statistika, kao i svetske statistike, pokazuje da je koronavirus fatalan za starije populacije, kao i one sa hroničnim oboljenjima, i da je upravo to razlog zašto se oni najviše štite.Govreći o kritikama zbog brojnih mera koje je Vlada Srbije uvela, doktor kaže da se mora izdržati.- Mi smo sada u trećoj, najkritičnijoj i najopasnijoj nedelji! – ističe Nestorović, dodajući da će naredna nedelja biti jako naporna, za zdravstvene radnike, posebno za one koji vrše testiranje na COVID-19.Počinje se, kaže, sa masovnim testiranjem, koje će pokazati da je broj obolelih zapravo daleko veći od trenutno prijavljenog.Dosad su, kaže, testirani bolesni ljudi i njihovi kontakti, ali ima i onih, kaže, koji nemaju praktično nikakve simptome, ali prenose zarazu.- Kada počne masovno testiranje, broj će rasti vrlo brzo, što ne znači da smo u opasnoj situaciji. Naprotiv, mi smo na repu epidemije i među poslednjim državama u kojima se epidemija pojavila. Stiže nam lepo vreme, imali smo dovoljno vremena da se pripremimo, imamo više respratora nego Engleska, Italija ili Francuska – kaže Nestorović.Testiranje će, kaže, opteretiti laboratorije, pa je tako Torlak na vrhu svojih dužnosti, a postoji opasnost i da se laboranti zaraze.- Završavamo jednu privremenu laboratoriju koja će mislim već sutra ili prekosutra početi da radi, a uključićemo i nekoliko centara. Jedna laboratorija će biti u BG, jedna u Novom Sadu i jedna u Nišu. Nadam se da ćemo za par dana doći do cifre od dve hiljada testiranih. To je vrlo ambiciozno – kaže doktor.Kada je reč o simptomima koji se javljaju posle kašlja i temperature, doktor kaže da je epidemija čudna, ali da su podaci pokazali da većina ljudi imaju upravo sledeće simptome: temperatura, kašalj, bol u grlu, suzne oči.- Temperatura je već simptom zbog kojeg treba da se primirite i izolujete. Oko 5. ili 7. dana bolesti najčešće se javlja otežano disanje, bol u grudnom košu, i tada se obavezno morate javiti lekaru i to je trenutak kada može da se desi da se razvilo zapaljenje pluća. Sledi lečenje – kaže dr Nestorović.Važno je, kaže, izdvojiti one sa blagim simptomima (kijanje i kašalj) od ostalih.Rizične grupe i oboljevanja kod deceRizične grupe su, kaže, realno, svi ljudi preko 50 godina, ali je i tada smrtnost relativno mala, dok se smrtnost za one preko 65 povećava.- Svaki šesti stariji rizikuje da umre – kaže doktor.Kaže da se deca retko razboljevaju i da praktično smrtnosti među njima nema, pa je tako u Kini zabeležen samo jedan smrtni slučaj kod dece, i to je verovatno reč o detetu sa hroničnim oboljenjima.- Ako nemaju smrtnost, ne znači da se neće zaraziti koronavirusom i da neće morati da ide u bolnicu. Naravno, to znači i da može da prenese virus starijima – kaže doktor.