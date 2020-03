Novosti online, agencije | 24. mart 2020. 15:00 > 15:56 |

U Republici Srbiji je do 15 časova 24. marta 2020. godine registrovano ukupno 301 potvrđenih slučajeva COVID 19, saopšteno je na konferenciji za medije u Vladi Srbije.





Zaraženo je još 54 pacijenata, 27 je u bolnici, a 21 na respiratoru sa ozbiljnim tegobama, rekao je ministar Zlatibor Lončar







U nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak do danas u 15 sati testirano je ukupno 916 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.





VMA civilna bolnica za one koji nemaju veze s koronom



Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da će VMA od sutra funkcionisati kao civilna bolnica i primati sve građane koji nemaju veze sa korona virusom, dok će umesto VMA zaražene pacijente od korona virusa primati Gradska bolnica na Zvezdari.



"Doneta je odluka da VMA neće biti u sistemu zbrinjavanja pozitivnih na korona virus i umesto nje će zaražene primati Gradska bolnica na Zvezdari", rekao je Lončar i dodao da je počelo premeštanje pacijenata iz Gradske bolnice na VMA.



Istakao je da će od sutra VMA biti dežurna bolnica za civilne građane i primati sve koji nisu sumnjivi na korona virus.



Kada budu pupunjene bolnice Mišović i Zemunska sa onima koji su zaraženih koronom, popunjavaće se Gradska bolnica pošto tu ima dosta priključaka za respiratore, dodao je Lončar.



Takođe, kaže da je već deo respiratora sa VMA prebačen u Gradsku bolnicu.





I pored povećanog testiranja važno je socijalno distanciranje



Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je da danas da će se, na osnovu odluke o masovnom testiranju, testirati oni ljudi za koje epidemiolozi kažu i procene da treba da se testiraju, a epidemiolog dr Darija Kisić-Tepavčević istakla je da su, pored povećanja indikacija za testiranje, i dalje mere socijalnog distanciranja i kućne izolacije osnova u borbi protiv korona virusa.



Lončar je istakao da odluka o testiranju neće biti nikakva privatna odluka, i da naši epidemiolozi u saradnji sa kineskim stručnjacima imaju tačne prodecure i pravila po kojima će testirati.



"Opredelili smo se za strategiju koja se slučjano zove « masovno testiranje. Da ne misli neko da će neko da nekog juri po ulici da ga testira. Donosiće se odluka ko se testira u zavisnosti od osobe koja je pozitivna na infekciju korona virusom i njenim kontaktima", objasnio je on.



Lončar je kazao da se iz tog razloga pripremaju domovi zdravlja, kako bi lica za koja se kaže da treba da se testiraju, mogu da odu u najbliži dom zdravlja.



Kisić-Tepavčević je rekla da su mere samoizolacije ključne i pored povećanja testiranja, jer nema svrhe da se svako jutro svi testiraju, ako će se posle kretati.



Povećani obim testiranja odnosi se pre svega na zdravstvene radnike i osove koje su imale kontakt sa inficiranim licima, dodala je Kisić-Tepavčević.



Najavila je da će u narednim danima biti razrađena procedura.



Ona je istakao da koliko god da se zadržava virus u spoljašnoj sredini, virus može da se razmožava samo u našem organizmu.



Lončar je, upitan za karantin za osobe koje su lako obolele, rekao da, kadabudu pripremljeni resursi za to, za dva do tri dana, svi oni koji su pozitivni biti smešteni u tim kapacitetima.



Međutim dodao je da, ako je nekome ostalo dva do četiri dana do isteka karantina, nije u redu da se šalje na drugo mesto, i da se stručnjaci u tome slože zdravom logikom.