Tanjug | 22. mart 2020. 20:37 | Komentara: 0

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izrazio je večeras zadovoljstvo što su građani dobro razumeli poruku države da je ovo ozbiljna situacija i da mere nisu uvedene da se nekom ograniči nešto, već da spasavamo zdravlje ljudi.





Stefanović je, u dnevniku TV Pink, kazao da je zahvalan što veliki broj ljudi ozbiljno poštuje mere. Ukazao je da je prve noći bilo brojnih poziva zbog kršenja mera, a tokom druge manje.





"Tokom druge noći imali smo 1.151 upozorenje, 187 prekršajnih prijava, i 174 uhapšene osobe", kazao je Stefanović.





Istakao je da policajci širom sveta imaju više zadataka i dužnosti trenutno koje moraju da obavljaju 24 sata.





Veći pritisak i više posla znači, kako dodaje, više angažmana, duži rad, ali i da moraju da se preduzmu mere da ti ljudi ostanu zdravi, jer ne postoji mogućnost brze zamene policajca, pošto mora da se prođe trening i škola.





Podsetio je da je novim merama produžen policijski čas koji sada traje od 17 do 05 sati, da nema okupljanja na javim površinama, sa ciljem da ljudi ne izlaze, da ne izlaze u grupama, kako bi imali što manje kontakata, kako bi sprečili da se zaraza širi. Kaze da policija čitavog dana upozorava građane na policijski čas I da se ne okupljaju.





"Cilj mera je da zaštitimo živote. Molimo da poštuju policijski čas. Znam da svako želi da pronađe način da produži vreme, ali time povećavaju rizik da se zaraze. Apelujem da iu periodu dana od 5 do 17 kada imaju mogućnost da se kreću probaju da čine što ređe. Samo ako je neophodno, a ostatak vremena provodite u domovima, da budete bezbedno", naglasio je on.





Stefanović je istakao da je "u startu" bilo problema sa ljudima koji krše meru samoizolacije, te da se vrši vrlo rigorozna kontrola svih kojima je ta mera izrečena.





Podsetio je da je onima, koji su u Srbiju došli iz zemalja žarišta, određena mera samoizolacije od 28 dana.





Policija, pojašnjava, proverava svakog kome je ta mera izrečena, više puta, telefonom, pešačkim patrolama, obilascima, kako bi se utvrdilo da li oni provode vreme na adresi koju su prijavili.





Kako je rekao, bilo je privođenja, a prvih dana pojavio i problem sa određivanjem zatvorskih jedinica, u koju bi ti ljudi bili smešteni, kada im bude izrečena određena mera, a da se ne ugroze ljudi su zdravi imali, te naveo da su se takvi, tehnički, problemi, rešavali u hodu.





"Gotovo 320.000 ljudi je ušlo u zemlju. Apel svima je bio da ne putuju, da probaju da se snađu tamo gde su se zatekli, a mnogi su, posle apela, pa makar i na silu hteli da se dočepaju Srbije i tako ugroze, možda zdravlje ljudi. Naravno, vodimo računa o sim našim građanima, ali moraju da razumeju da ne smeju da krše samoizolaciju,", rekao je Stefanović.





Preneo je da je prethodne noći zabeležen slučaj - tuča dvoje ili troje maloletnika, od kojih je jedno lice iz Švajcarske i određena mu je mera samoizolacije. "Kako da im objasnite koliku štetu čine?", rekao je Stefanović.





Ministar je istakao da moramo da štitimo zdravstvene radnike, koji su "prva linija odbrane", da zaštitimo njihove živote, kao i pripadnici vojske i policije, ali i svih koji su "na zadatku" - ljude koji spremaju hranu, ili rade na tome da imamo snadbevenost sredstvima.





Stefanović je dodao da se dobro pokazalo što su stariji zamoljeni da ne izlaze iz svojih kuća, ali i da su svi oni koji su jutros izašli da kupe potrepštine, između četiri i sedam jutros , bili disciplinovani, držali rastojanje, ponašali se odgovorno, iako je, kaže, i to bio rizik.





Na konstataciju da se policija istovremeno bori i drugim vrstama kriminala, ali i sa lažnim vestima, poput onih o navodnom nestanku goriva, Stefanović je rekao da je do sada bilo šest "vidljivijih" slučajeva, da su ljudi neproverenim informacijama unosili paniku.





Kako je rekao, tužilaštvo će odlučiti o kvalifikaciji dela i koga će policija goniti, ali se policija trudila da pronađe izvor informacija.





"Imali smo šest slučajeva gde su unosili paniku, poput te da nema goriva na pumpama. I onda ste imali za 15 minuta ogromne gužve. A, rizik prenošenja bolesti je ogroman, a drugo, uznemiravate ljude. I sve se ispostavilo kao laž", rekao je Stefanović.





Dodao je da kod tih ljudi nema ni dovoljno odgovornosti, da se izvinu, ili kažu da su pogrešili, nešto izmislili, ili da nisu dobro proverili.





Stefanović je, upitan za izuzetak vezan za šetnju kućnih ljubimaca, zamolio građane da ne pretpostave život kućnog ljubimca životu ljudi.





"Molim ih da to ne koriste za okupljanja i da završe sve što mogu do 17 sati. Imaju mogućnost da šetaju kućnog ljubimca od 20 do 21 sat, na 20 minuta. Hoćemo da to urade odgovorno i ozbiljno, da borave što kraće izvan kuće. Ako vodim da se taj izuzetak zloupotrebljava tražiću da se ta mogućnost ukine", najavio je on.





Kazao je da vlada nije uvela restriktivne mere da se iživljava, već je svetsko iskustvo pokazalo da svako okupljanje i izlazak predstavlja rizik da u kontaktu lice bude inficirano.





Srbija, prema njegovim rečima, vodi računa o svim aspektima i pokušava da nađe modele u kojima su životi najmanje ugroženi.





Kaže da su vlasnici kućnih ljubimaca, kako je čitao u policijskim izveštajima, pokušavali za vreme policijskog časa da izađu.





Naveo je da veći broj ljudi poštuje mere.





„Ljudi treba da budu svesni i odgovorni, videli su šta su posledice u zemljama gde je bilo manje discipline. Moramo da pokažemo disciplinu kao narod", naglasio je Stefanović.





Zahvalio se svima koji su ovo shvatili vrlo ozbiljno, rekavši da niko ne treba da razmišlja kako bi izigrao policiju, jer policija ne kontroliše radi sebe, isto kao i pojas koji se ne stavlja zbog policije.





Ponovio je apel građanima da ostanu kod kuće kada god mogu.





Što se zatvaranja granica tiče kaže da je to rasteretilo MUP, zato što nema putničkog saobraćaja, i što je vojska uskočila da pomogne gde treba, čuvajući migrantske kampove i bolnice.





„Mi ne bismo imali dovoljno ljudi da obavimo posao koji imamo oko građana. Ponosan sam koliko sve funkcioniše kao sistem i što na terenu vlada jedinstvo", podvukao je on.





Zahvalio se i volonterima i apelovao da se i dalje javljaju, dodajući da je to dokaz društvene odgovornosti i solidarnosti.