22. mart 2020. 15:25 | Komentara: 0

Prateći preporuke nadležnih državnih institucija i Vlade Republike Srbije, radno vreme IDEA prodavnica, Roda marketa i Merkator hipermarketa širom Srbije biće od 7 do 15 časova, svakog dana u nedelji.S obzirom na to da su naši najstariji sugrađani jedna od najranjivijih grupa, kada je reč o Korona virusu, kompanija Mercator-S je donela odluku da nedeljom, u periodu od 4 do 7 sati ujutru, 90 odabranih IDEA prodavnica, Roda marketa i Mercator hipermarketa bude na usluzi samo osobama starijim od 65 godina. Spisak tih prodavnica možete pogledati klikom OVDE Pratite nas na društvenim mrežama i internet sajtovima, jer ćemo tu objavljivati sve aktuelne informacije.Hvala vam što imate poverenja u nas i što zajedno brinemo jedni o drugima.