Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović iniciraće danas izmenu ograničenja kretanja tokom policijskog časa, kako bi građani mogli da prošetaju svoje kućne ljubimce jednom tokom večeri.Predlog je da se vlasnicima kućnih ljubimaca odobri izlazak iz kuće u trajanju od 20 minuta u periodu od 20 do 21 časa, a moći će da idu najviše 200 metara od adrese stanovanja.Takođe, neće biti dozvoljeno da se vlasnici ljubicama okupljaju u grupama, već će morati da poštuju do sada donete mere Vlade Srbije.Poslednjih dana MUP- u se obratio veliki broj građana koji su trazili pomoc u vezi sa ovim problemom.Podsetimo, u Srbiji je na snazi vanredno stanje i uveden je policijski čas od 20 časova do pet sati ujutru. Sinoć je predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo da će od Vlade Srbije tražiti da se vreme poveća, te da počinje od 17 časova i, samim tim, traje 12 sati. Svim osobama starijim od 65 godina kretanje izvan kuća je strogo zabramnjeno osim na nekoliko sati nedeljom ujutru zbog odlaska u prodavnicu.(blic.rs)