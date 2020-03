Tanjug | 21. mart 2020. 10:17 | Komentara: 0

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović izjavio je danas da će u narednim danima u svakoj opštini biti formirani kol centri namenjeni starijima od 65 godina kojima je potrebna pomoć, a do njihovog uspostavljanja mogu pozvati broj 192, preko koga će biti upućeni ka kol centrima ili volonterskim službama u svojoj opštini.„Po nalogu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova će u narednim danima biti kontakt tačka za sve ljude starije od 65 godina koji se nalaze u izolaciji u svojim domaćinstvima“, rekao je Stefanović.Ministar je objasnio da će preko kol centara, koji će biti formirani, najstariji sugrađani jednim pozivom moći da dobiju volontere koji će im otići u kupovinu, a usluga dostave namirnica biće besplatna.„Mi ćemo, u saradnji sa drugim državnim institucijama, vrlo brzo imati brojeve telefona kol centara u svim opštinama u Srbiji, na koje će stariji sugrađani moći da se jave. Do trenutka dok to ne uspostavimo, molim vas da zovete sistem 192 preko koga će vas profesionalci iz redova policije uputiti ili na telefone kol centara koji već postoje u vašoj opštini ili će vas upućivati ka volonterskim centrima koji će funkcionisati u policijskim stanicama ili zgradama opštine“, naglasio je Stefanović.Ministar je starije sugrađane zamolio za strpljenje, jer se očekuje veliki broj poziva, i istakao da će svi imati apsolutnu pažnju i da će se izaći u susret svima koji budu zvali.Stefanović je pozvao građane da budu oprezni i da ne nasedaju na različite ponude prevaranata koji žele da im uzmu novac.„Niste u obavezi, niti bilo kome treba da dajete novac zato što je otišao da vam kupi namirnice i ostale potrepštine. Država Srbija ovo radi za svoje najstarije sugrađane i nemojte, osim novca koji ćete dati za ono što vam je kupljeno, plaćati za usluge donošenja hrane, lekova ili bilo čega drugog. Volonteri, pripadnici policije, vatrogasaci, ljudi iz Crvenog krsta i civilne zaštite i svih drugih koji se u ovo budu uključili biće vam potpuno besplatno na usluzi“, poručio je Stefanović.Ministar se zahvalio svim ljudima koji su ponudili pomoć da, u ovim teškim vremenima, budu na usluzi najstarijim sugrađanima.