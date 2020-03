Novosti Online | 19. mart 2020. 07:38 |

Vrhunac epidemije virusom korona mogao bi da se desi u Srbiji najranije za desetak dana ili nešto kasnije, oko 12. aprila, na katolički Uskrs, kada se očekuje priliv gastarbajtera, prognoze su domaćih stručnjaka.Nezahvalno je međutim licitirati kog dana će biti najviše obolelih jer su preduzete sve mere da se uspori brzina širenja virusa uvođenjem vanrednog stanja i policijskog časa. Prvi slučaj u Srbiji registrovan je 6. marta.Prof. dr Žarko Ranković, infektolog i glavni koordinator za sprovođenje mera u borbi protiv koronavirusa u Nišu, kaže da „niko u ovom času ne može da kaže da li će pik (vrh) biti sad za vikend ili bilo kog drugog dana“.Ipak, epidemilog Predrag Kon, načelnik jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu, kaže za Kurir „da smo uradili niz intervencija i uveli vanredno stanje da bi se ubrzanje virusa, koje je počelo, usporilo“.Taj Uskrs pada u šestoj nedelji epidemije. Može da se desi da tada zaista bude najveći broj obolelih. Videćemo kako će delovati i promena godišnjeg doba. Sad završavamo drugu nedelju epidemije i sve smo učinili da usporimo širenje virusa. Ostaje da se vidi koliko će trajati porast broja obolelih i koliko će ih biti. To sad ne može niko da kaže - navodi dr Kon i dodaje da stručnjacima ostaje da prate situaciju.- Verujem da će sve mere koje je dosad uvela Vlada Srbije dati rezultate. Adaptiraćemo se i na sedenje kod kuće jer je život jači od svega - kazao je on.Prim. dr Tatjana Radosavljevioć, pulmolog, kaže da svaka epidemija, pa i ova, ima svoj tok.- Sudeći prema iskustvima iz Kine, pik očekujemo za desetak dana. I to nema veze s Uskrsom ili nekim drugim praznikom, već s prirodnim tokom epidemije. Krenulo je takozvano horizontalno širenje virusa, među domaćim stanovništvom, i ako uspemo ovim merama da održimo da porast obolelih bude na sadašnjem ili malo većem nivou, nećemo imati eksploziju kovida-19 kao što je to bilo u Italiji. Imaćemo šansu da prođemo s kontrolisanom epidemijom. Bitna je lična odgovornost svakog od nas i da slušamo preporuke stručnjaka - naglasila je ona.Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kako je objavljeno, ni sam nije želeo da licitira kada će u Srbiji biti vrhunac epidemije, ali je informisao građane o iskustvima iz drugih zemalja: - Mislim da nije dobro da bilo ko licitira kada će to biti. Gledajući druge zemlje, krenulo je posle dve nedelje, ali svaka država je za sebe - kazao je Lončar i dodao da, s druge strane, ne možemo previše ni znati koliko bi sve moglo da traje. Da se pridržavamo svega, možda bismo mogli da očekujemo da bude završeno za šest nedelja, ali dok god ja čujem automobile oko sebe, to nije dobro.(kurir.rs)