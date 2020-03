Tanjug | 18. mart 2020. 23:28 | Komentara: 0

Kina će u Srbiju poslati medicinsku opremu, respiratore, maske i zaštitne materijale, kao i stručnjake koji su upravo izašli iz "borbe" sa virusom korona i mogu mnogo da pomognu srpskim lekarima, kaže ambasadorka Kine u Beogadu Čen Bo, koja dve zemlje vidi kao "čelične prijatelje" koji dele "i dobro i zlo".Čen je za RTS primetila da "srpski prijatelji" pridaju veliku pažnju kineskoj borbi sa virusom i da su pružili veliku podršku i pomoć Kini, na čemu je ta zemlja, kako je navela, veoma zahvalna."Mi smo čelični prijatelji. Delimo i dobro i zlo. Naročito u nevolji moramo da pomažemo jedni drugima. Iako borba u Kini i dalje traje, mi smo odlučili da srpskoj strani obezbedimo medicinski materijal. To će biti respiratori, testovi za detekciju, maske i sve stvari koje su najpotrebnije u borbi protiv virusa", rekla je ambasadorka.Kina će, kako je dodala, poslati i medicinske stručnjake u Srbiju."To će biti tim od šest stručnjaka koji će deliti iskustva sa srpskim kolegama i o kontroli virusa i o lečenju obolelih. Sada veoma intenzivno radimo i sa srpskim i sa kineskim prijateljima, kako bi i naš materijal i naši stručnjaci što pre stigli u Beograd", naglasila je Čen.Na konstataciju da je govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojem je on kineski narod nazvao bratskim, a predsednika Si Đinpinga bratom, u Kini pogledalo najmanje 500 miliona ljudi i da su poslali stotine hiljada poruka u kojima traže način da se Srbiji pošalje pomoć i da i sami uplate pomoć Srbiji, kao i da su kontaktirali ambasadu, Čen je odgovorila:"Baš je tako, i kineski narod ovih dana izražava veliku solidarnost i sa srpskim narodom i sa predsednikom Vučićem. Kako ste rekli, predsednik Vučić je hit tema broj jedan na društvenim mrežama u Kini. I naša ambasada dobila je ovih dana puno poruka i imejlova od građana, firmi i lokalnih samouprava koji izražavaju spremnost da pruže pomoc Srbiji", istakla je ona.Ambasadorka je dodala da je, nakon izbijanja virusa u Kini, kineska vlada preduzela "najsnažnije i najodlučnije" mere za kontrolu i prekid širenja virusa ocenivši da je do sada postigla dobre i uspešne rezultate.Ukazala je i da je Svetska zdravstvena organizacija visoko ocenila Kinu, jer je "osvojila vreme za ceo svet u borbi protiv virusa.Ona je naglasila da je, prema iskustvu Kine, borba protiv virusa zajednički zadatak celog naroda."I u Kini su svi građani uključeni u tu borbu od predsednika naše države do običnih građana. Naši medicinski radnici moraju da idu na prvu liniju fronta, a istovremeno ostali građani moraju da ispune svoju obavezu da strogo poštuju sve mere za kontrolu i suzbijanje virusa. Naša ambasada već je apelovala na sve kineske građane koji žive i rade u Srbiji da strogo poštuju sve mere srpske strane tokom vanrednog stanja", rekla je ambasadorka Kine.