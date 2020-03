E. V. N. | 19. mart 2020. 07:48 |

BORANIN koji je preksinoć doputovao iz Nemačke, umesto u kućnom karantinu, zatečen je juče kako prodaje robu na buvljoj pijaci! Ovo je, za "Novosti", potvrdio Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora. On je naglasio da će Policijska uprava u Boru podneti krivičnu prijavu protiv čoveka za kog se sumnja da nije ispoštovao meru samoizolacije.- Ne postoje indicije da je zaražen virusom korona - precizirao je gradonačelnik. - Ali on je svojim ponašanjem prekršio Vladinu meru o samoizolaciji.Namerno ili u neznanju, mnogi gastarbajteri koji su se prethodnih dana vratili u domovinu "zaboravili" su na propisane mere samoizolacije. Ako se ima u vidu da je samo u jednom danu u Srbiju ušlo više od 35.000 naših ljudi iz inostranstva, lako se može zaključiti u kakvu opasnost su zbog svoje neodgovornosti doveli ne samo svoje najbliže, nego i ljude sa kojima su bili u kontaktu u gradskom prevozu ili supermarketima.Nenad Stefanović, predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije, potvrdio je, za "Novosti", da će svako ko se ogreši o meru samoizolacije koja mu je propisana, osim novčane, moći da zaradi i kaznu zatvora zbog prenošenja zaraznih bolesti i to do tri godine.- Vlada je već propisala uredbom kazne do 150.000 dinara za kršenje samoizolacije, što će važiti verovatno i za kršenje policijskog časa - kaže Stefanović. - Svako ko se nađe na ulici između osam uveče i pet ujutro biće kažnjen sa 150.000 dinara, a ako delo više puta ponovi mogao bi, takođe, da dobije i zatvorsku kaznu do tri godine.On naglašava da se kršenje policijskog časa tretira kao delo nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije, za koje je, po Krivičnom zakoniku, zaprećena novčana kazna (od 100.000 do čak milion dinara), ili zatvorska sankcija do tri godine.- Ukoliko policija nađe na ulici tokom noći osobu van njene adrese prebivališta ili boravišta, a da za to nema posebnu dozvolu, odmah podnosi krivičnu prijavu - objašnjava naš sagovornik.Na udaru zakona biće i svi oni koji se bave nedozvoljenom trgovinom, pa na pijacama, ispod tezge ili na drugim mestima, po višim cenama, prodaju maske, rukavice, medicinski materijal i dezinfekciona sredstva, čiju je trgovinu u uslovima vanrednog stanja Vlada dodatno uredila. Zaprećene kazne za nedozvoljenu trgovinu robom čiji je promet ograničen ili zabranjen iznose od 100.000 do milion dinara, ukoliko je kazna novčana, odnosno od tri meseca do tri godine, ako je zatvorska.- Ne treba zaboraviti ni da je izazivanje panike i nereda takođe krivično delo, a zaprećene kazne su od tri meseca do pet godina zatvora - podseća predsednik UST.Ovih dana je i u gastarbajterski Svilajnac stiglo stotinak naših državljana koji su na privremenom radu u inostranstvu. Policija redovno proverava da li poštuju samoizolaciju, međutim, problem je to što je pre uvođenja vanrednog stanja došlo oko 400 ljudi koje niko nije evidentirao.- Oko 25 odsto stanovnika sa teritorije naše opštine radi u inostranstvu, što je oko 7.000 ljudi. Ukoliko im se ne zabrani ulazak u Srbiju, očekujemo da će njih više hiljada da se vrati svojim kućama, pogotovu s obzirom na to što tamo trenutno nemaju nikakvih obaveza, ne rade škole, ne idu na posao i sve je zatvoreno - rekao je "Novostima" predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović.I u Gornjem Milanovcu većina od 20 osoba u izolaciji stigla je tokom poslednjih deset dana u zavičaj, uglavnom iz inostranstva, ili iz drugih srpskih gradova.- Uspostavili smo izdvojenu ambulantu za njihov prijem, za sve one koji su sami ili su nadležne službe posumnjale da simptomi iole liče na virus korona - potvrđuje dr Aleksandar Čivović, direktor Doma zdravlja.Nažalost, ima i nesavesnih, koji ne poštuju mere, potvrdio je za Milorad Dimitrijević, načelnik Opštinskog štaba za vanredne situacije.